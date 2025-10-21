ROG Xbox Ally X: So gut läuft Forza Horizon 5 Spiel auf dem Handheld

In einem neuen Video zeigen wir euch wie Forza Horizon 5 auf dem ROG Xbox Ally X läuft.

Mit der Veröffentlichung des ROG Xbox Ally X rückt das Thema mobiles Gaming stärker denn je in den Fokus, denn das leistungsstarke Handheld wurde speziell für ein optimiertes Gaming-Erlebnis im Xbox-Ökosystem entwickelt.

Einer der wichtigsten Titel, der auf keinem Gerät fehlen darf, ist Forza Horizon 5. Das preisgekrönte Open-World-Rennspiel wurde auf Xbox Series X|S, Xbox One und PC veröffentlicht und ist dank Xbox Play Anywhere auch vollständig auf dem ROG Xbox Ally X spielbar.

In einem neuen Gameplay-Video zeigen wir euch, wie beeindruckend Forza Horizon 5 auf dem ROG Xbox Ally X läuft. Das Material wurde sowohl direkt vom Handheld aufgezeichnet als auch ergänzend per Kamera abgefilmt, um euch einen realistischen Eindruck von Performance, Bildqualität und Steuerung zu geben. Das Ergebnis zeigt, wie flüssig und detailreich das Rennspiel auf dem mobilen Gerät läuft und welche Möglichkeiten der ROG Ally X für Xbox-Fans und PC-Spieler gleichermaßen eröffnet.

