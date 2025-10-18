ROG Xbox Ally X: So navigiert ihr effizient mit dem Xbox-Button

Mit der Video-Reihe Inside ROG Xbox Ally erhaltet ihr eine anschauliche Anleitung, wie ihr die Funktionen eurer ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X optimal nutzt.
Die Serie widmet sich plattformspezifischen Vorteilen und erklärt, wie ihr die Bedienung über den Xbox-Button effektiv in euren Spielalltag integriert. In der aktuellen Folge steht die Navigation mit dem Xbox-Button im Mittelpunkt, um euch den Zugang zu den wichtigsten Systemfunktionen zu erleichtern und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Wenn ihr den Xbox-Button drückt, öffnet sich eine praktische Schnellzugriffsleiste, die euch Zugang zu zentralen Tools und individuell anpassbaren Widgets innerhalb der Game Bar bietet.
Damit könnt ihr Spieleinstellungen, Leistungsanzeigen und Kommunikationsoptionen direkt aufrufen, ohne das laufende Spiel vollständig zu verlassen. Haltet ihr den Xbox-Button gedrückt, erhaltet ihr die Möglichkeit, alle offenen Apps und Programme zu überblicken und mühelos zwischen ihnen zu wechseln.
Inside ROG Xbox Ally richtet sich an alle, die ihre Konsole über das reine Spielen hinaus verstehen und das Beste aus ihren Funktionen herausholen möchten. Mit klaren Demonstrationen und praxisnahen Tipps vermittelt die Serie Wissen, das euch hilft, die ROG Xbox Ally in vollem Umfang zu nutzen.
Die Serie verdeutlicht, wie intuitiv das Bedienkonzept der ROG Xbox Ally gestaltet ist und wie eng die Integration mit dem Xbox-Ökosystem funktioniert.
Ihr lernt, wie die Kombination aus Hardware und Software dafür sorgt, dass ihr schnell zwischen Spielen, Systemfunktionen und Tools navigieren könnt, ohne den Spielfluss zu unterbrechen. Durch die gezielte Nutzung des Xbox-Buttons steigert ihr nicht nur die Effizienz eurer Bedienung, sondern auch den Komfort beim Spielen und Arbeiten auf der Plattform.
Is jetze nit bahnbrechend der knopp aber praktisch 😅✌🏻 is echt riesig dit Ding, wie schwer is er denn vom Gewicht der Handheld? Hat da schon jemand Erfahrung gemacht? 🤔
Das ist ja richtig geil! Ein Knopf der alles auf den Kopf stellt was jemals mit Buttons bedient würde. Das ist Innovation!
Apple bist du es…? 😀
Scheint so. Richtig geil wäre es wenn man mit dem Knopf SOS morsen könnte und sich dann TV TV TV öffnet. 😁
Nichts bringt PlayStation-Fanboys schneller zum Ausrasten, als wenn sie merken, dass ihre Exklusives auf einem ROG Xbox Ally X flüssiger laufen als auf ihrer Staubfänger-PS5. 🤣🤣🤣
Schach und Matt. Damit ist alles gesagt.
Aber so was von. Insbesondere wenn es nicht ein Spiel auf dem Ally 2 gibt, welches in der selben Qualität wie auf den stationären Konsolen läuft. Da sind wir aber mal so richtig am ausrasten. Das nimmt Woodstock-Vibes an. 🤣
Eine Xbox, die keine Spiele der Bibliothek abspielt, ist die beste Xbox . Anscheinend. 😀
Ja aber Play Anywhere und die Cloud nicht vergessen. 🤣
😂😂✌️
Wie angefressen muss man sein dass man sich einredet ein Asus PC Handheld sei eine Xbox Konsole.
Das hat bestimmt nichts damit zu tun das Forza, Gears und vielleicht bald Halo es auf die Playstation geschafft haben.
An deinem Beispiel könnte man fragen: Wie angefressen muss man sein dass man sich einredet ein Asus PC Handheld sei eine Xbox Konsole? Microsoft hat das mit Asus veröffentlicht. Hauptsache immer dagegen- und schlechtreden.
Ich rede nichts schlecht. Das Gerät ist top und die Integration der PC xbox App ist gelungen und wird mit Sicherheit noch verbessert.
ABER man kann doch beim besten Willen nicht behaupten das dieses Gerät kein PC Handheld ist.
Noch dazu ist Asus der Hersteller.
Ich behaupte es ist ein Xbox Handheld, deal with it😜
Von mir aus gerne.
Ich wünsche dir auch viel Spaß mit dem Handheld falls du dir ihn gegönnt hast.?
Eine „Xbox“ die Playstation Spiele abspielt ist anscheinend die beste xbox.
Der Wert der eigenen xbox Bibliothek scheint kein Argument zu sein.
Aber Spaß bei Seite.
Jeder weiß das ist ein PC Handheld von Asus. Da ändert auch ein Knopf nichts der die Gamepass app vom pc öffnet.
Pscht. 🤫 Offensichtlichkeiten sind hier nicht gern gesehen. 😂
@Faktencheck und @Codex. Ich muss ja sagen, ihr beiden:
Gleiche Meinung, gleiche Wortwahl, gleiche Energie.
Fast schon gruselig synchron. 😨
Wenn man sich an die Wahrheit hält und sich versteht auszudrücken dann kann es zu Übereinstimmungen kommen. ^^
Hab mich schon gefragt wann der nächste Sherlock Holmes das Feld betrifft. 🤣👍
Die Trolle sind mal wieder richtig am ausrasten. Man könnte fast meinen, sie wurden fürs Ausrasten gecastet.
Man kann die Angst einiger hier spüren, der Asus Handheld ist der Prolog, den wir bald mit den Xbox Konsolen wahrscheinlich bekommen werden.
Ist aber nicht derselbe Account, bei Faktencheck gab es mal einen Account namens Grasdackel, habe den aber entlarvt und eventuell noch einer namens Defacto, Codex ist auf jeden Fall ein anderer.
Makulatur der Dinge.
(ich seh alteref reality schon wieder Google aufrufen und nachschlagen was das ist um dann hinterher wieder das Gegenteil zu behaupten)
Die XBOX Bibliothek ist eben spezielle Software für Konsolen und der ally wiederum hat nur einen einfachen PC Chip. Kann Hardwareseitig also nicht funktionieren damit. Genauso wie eine PS4 keine PS3 Spiele abspielen kann ohne weiteres aber da finden die fanboys ja immer noch ausreden für.
Bei der next wird eben wieder ein spezieller Chips verwendet und keine Massenware und da könnte es dann eben wieder anders aussehen.
AK ist eben zum Teil auch Hardware gebunden in diesen Fällen.
Also rein logisches Verhalten.
Du musst uns nicht erklären was wir bereits wissen und mitgeteilt haben. Von unserer Seite gibt es da keinen Erklärungsbedarf.
Die meisten, die sich eine ROG Ally X gegönnt haben, feiern das Teil.
Und der Rest? Brüllt hysterisch: „ABER DAS IST DOCH GAR KEINE XBOX!“
Alle scheinen Spaß zu haben…außer die blaue Community 🤭
Das größte Kompliment, das Xbox brkommen kann.😄
Ja, ich find’s ja amüsant das die mehr Interesse an einem Xbox Produkt zeigen als an der eigenen Playstation. Letztens ein Video über einige Twitter Kommentare dazu gesehen. Oh man, die Xbox lebt ja 24/7 in deren Köpfen. Ein größeres Kompliment gibt es nicht.
Zum Glück kommentierst du nie News die Sony/Playstation betreffen.
Das könnte deinem guten Ruf und deiner Glaubwürdigkeit schaden.)
Von welcher Glaubwürdigkeit sprichst du?
Wenigstens melde ich mich nicht auf der Konkurrenzseite an und rede alles schlecht. Ist nämlich immer noch ein feiner Unterschied. Wenn es für die Xbox Fans ein Xbox Handheld ist dann ist das so, lass sie doch. Wer bist du ständig zu widerreden und anderen deine Meinung aufzudrücken? Da ist echt Hopfen und Malz verloren.
Konkurrenzseite? Von wem? Von mir? Von Sony?
Ich hab keine Konkurrenz.
Ich bin noch dazu Multi Konsolero.
Wenn mir aus kann man sich einreden Der Asus PC Handheld sei eine Xbox Konsole. Wenn jemand dann mehr Spaß damit hat bitte schön.
In Wahrheit ist es aber ein PC Handheld und die Wahrheit darf man doch wohl aussprechen.
Ich wünschen allen Käufer auch viel Spaß damit und vielleicht testen Sie dann auch mal ( mit runtergelassenen Rollläden;) das ein oder andere Sony Game.
Wenn du so Multikonsolero bist dann bist du doch sicher auch auf einer Playstation Seite angemeldet um dort alles schlechtzureden? Ich mein, das wäre doch nur fair als Multikonsolero. Ich gehe mal nicht davon aus. Am Ende sind das doch eher Sprüche.
Und ja, ob es so eine 100%ige Wahrheit ist, das sei mal dahingestellt. Für mich bleibt es ein Xbox Handheld, du kannst ja gern was anderes denken.
Ich bin tatsächlich auf einer anderen Seite angemeldet aber kommentiere fast nur hier weil mir Antwort und Benachrichtigung Funktionen gefallen.
Ich habe auch kein Problem damit etwas als schlecht zu bezeichnen wenn es um Playstation geht.
Du kannst mich alles Fragen und ich sage dir meine ehrliche Meinung.
Übrigens hat es nichts mit schlechtreden zu tun wenn ich sage „Asus ist der Hersteller von diesem PC Handheld“. Das ist einfach nur die Wahrheit.
Aber ich kann es auch nachvollziehen wenn es sich für einen Xbox Fan anfühlt wie ein Xbox Handheld.
Das ist mit schlechtreden war allgemein gemeint. Wenn man sich deine Kommentare ansieht hast du nicht gerade viel positives zu berichten zur Xbox. Deswegen sorry, aber das ist halt einfach unglaubwürdig. Der typische „Multikonsolero“ Spruch, aber mit deutlich einseitigen Kommentaren, kenne ich schon zu genüge.
Aber ja, ich bin hier raus. Ach und nein ich kaufe es mir nicht da ich lieber auf der großen Glotze zocke. Schönen Tag noch✌️
Der Vergleich ist jetzt unfair.
Immerhin ist robbi auf keiner playstation Seite und lässt da seine Kommentare ab. Wäre das der Fall hätte es gepasst.
P. S. Ups, den Vergleich hat er dann schon selbst geb Ray. Ich werd alt und langsam 🙁
Er vielleicht nicht aber andere Kandidaten mit Sicherheit.
Ach, wenn man schon wieder über sich selbst in der 3. Person reden muss.
Siehe es einfach ein, du hast ausgekackt, ausser deinen Homies aus dem gleichen Lager hast du dich bei jedem endgültig zur Lachnummer deklariert. Das musst du nicht unbedingt noch jedesmal unterstreichen.
Zumal ich noch extra dabei schreibe das du garantiert das Gegenteil behaupten musst und prompt bist du da und musst kommentieren.
Ich habs dir eigentlich schon oft genug erklärt. Manchmal ist keine Antwort die schlauer Wahl als noch allen zu zeigen wie man es am Besten nicht macht.
Aber manche Individuen sind eben gegen alles resistent, selbst gegen…
🤣 Du bist wie immer zu drollig als das man dir böse sein kann.
Das hast du anscheinend falsch verstanden.
Es ging um das Interesse an Produkten bzgl xbox und Playstation.
Hier die seine Aussage:
„Ja, ich find’s ja amüsant das die mehr Interesse an einem Xbox Produkt zeigen als an der eigenen Playstation.“
Er kommentiert auch regelmäßig News bzgl Sony /Playstation.
Das ist natürlich kein Problem aber man könnte sein Verhalten dann ebenfalls als amüsante bezeichnen, so wie er es machte.
Ich hab das schon weil es geht eben darum das sich playstation fanboy, auf einer xbox Seite tummelt.
Das der Xbox fanboy generell gegen playstation ist ist wiederum eigentlich dann recht logisch darum ist er ja eben auf einer xbox Seite.
Aber selbst wenn man, angeblich, beides besitzt, ist es nicht normal immer nur einer Seite zu reden und immer contra gegen die andere wenn man eben auf der anderen Seite ist.
Aber gut, wir reden hier immerhin von fakten(nicht/s)chek.
Also die jenigen, die sich ein Asus ROG Ally X gekauft haben, wissen das es keine Xbox ist. Die meisten die sich ein Asus ROG Xbox Ally X gekauft haben, wissen das auch. Nur die wenigsten davon behaupten es wäre eine Xbox. Schon Kacke wenn man sich durch die bekloppten Gerätebezeichnungen verwirren lässt oder?
Beide Käufergruppen haben Spaß damit. Warum auch nicht.
Wenn selbst ASUS sich am Xbox-Logo bedient, zeigt das nur eins: Xbox setzt den Standard. Der Rest versucht mitzuhalten. 🎮🔥
#DankeXbox💚
🤣 Auf jeden Fall!
🧂🧂🧂
🍬🍬🍬
Bescheiden wäre es wenn jemand tatsächlich denkt er kauft eine Xbox Konsole um seine Xbox Bibliothek darauf zu nutzen und plötzlich findet er sich in den Windows Einstellungen wieder und von seiner Xbox Bibliothek keine Spur.
Generell wirds für einige ein bösen erwachen geben wenn sie mit der Erwartung reingehen das Gerät ließe sich handhaben wie eine Konsole.
Definitiv. Da werden sich einige verwundert die Augen reiben, wenn sich Microsoft Update meldet. Noch verwunderter werden die sein, die sich wirklich den Handheld ohne X kaufen. 🤣
So wie das böse erwachen einiger die sich die Portal kauften im Gedanken man kann seine Games nativ darauf herunterladen und spielen ? ^^ Was willst machen einfach davor informieren wir leben nicht mehr in den 90er.
MS ist dabei die Play Anywhere Bibliothek zu erweitern dies bedarf natürlich alles Zeit den rest deiner Bibliothek lässt sich über die Cloud spielen.
Das Teil hat nur die Missgunst der Fanboys geweckt, in Zukunft dürfen wir uns an maximal ausgelösten Individuen erfreuen 😎👍.
Ein Stich direkt ins Herz.💔
💯💯💯
Und die ehemaligen Xbox Exlusives laufen auf der Pro dafür besser.
Keine Ahnung was immer diese Troll Kommentare sollen.
Wäre ja wohl das Mindeste. Ist schließlich neue Hardware. Aber gut… bei Praktikant Cerny wundert mich gar nichts mehr. Wenn da was nicht läuft, ist das fast schon Tradition.🙃
Gefällt mir sehr gut 👌.
Ist ja schon ein bisschen weird, das ich auf nen Xbox knopf drücke aber meine Xbox spiele da drauf nicht spielen kann 🤔
Etwas verwirrend…die ganze Namensgebung etc.
Ist Apple verwirrend weil man es nicht essen kann?
Mcaffee weil es kein Affe ist?
…