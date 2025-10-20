ROG Xbox Ally X: So spielt sich das Metroidvania Hollow Knight: Silksong auf dem Handheld

Es gibt ein Genre, das sich auf einem Handheld wie dem ROG Xbox Ally X besonders gut spielen lässt. Dieses Genre ist das Metroidvania-Genre und genau dazu gehört das Spiel Hollow Knight: Silksong. Der Titel kombiniert flüssige Kämpfe, präzise Steuerung und beeindruckende 2D-Grafik zu einem Spielerlebnis, das auf dem ROG Xbox Ally X seine ganze Stärke zeigt.
Dank der Xbox Play Anywhere Funktion könnt ihr den Titel in beeindruckender Optik und mit stabiler Framerate direkt auf dem ROG Xbox Ally X erleben. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr gemütlich im Bett liegt, entspannt auf dem Sofa sitzt oder die Herbstsonne auf dem Balkon genießt. Hollow Knight: Silksong bietet überall ein flüssiges und immersives Spielerlebnis.
Wie gut das Hollow Knight: Silksong Gameplay auf dem ROG Xbox Ally X läuft, zeigen wir euch im folgenden Video.
Das Gameplay wurde sowohl direkt vom Gerät aufgenommen als auch zusätzlich per Kamera gefilmt, um euch einen authentischen Eindruck des Spiels zu geben.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht gut aus, macht bestimmt noch mehr Spaß mit einem Handheld 👌.
Wird sich sicherlich nicht anders spielen als auf der Konsole oder dem PC mit einem Controller 😅
Genau solche Spiele finde ich klasse auf Handhelds 👍🏻
Ich finde besonders klasse, dass Sony Spiele auf dem Xbox Handheld laufen.👏
Schön freut mich für dich, finde allgemein gut das Sony Spiele auf Handhelds laufen… und noch besser das diese verglichen werden wie in den letzten Tagen in den news zu lesen war Nicht nur hier sondern überall kostenlose Werbung für Sony Spiele 😉
Das ist auch ein perfektes Spiel für dieses Gerät.
Und ich dachte zuerst, Mufl wäre schon bis Graymoor gekommen… Der erste Level ist ja nur Tutorial und nicht schwer.
Wenn man dann aber die Bosse oder die Einschlußräume auf dem Rog Ally spielt, wird es anspruchsvoll für die Mechanik. Ich hab das schon an meinem eigenen Controller an der Series X gespürt, wie fest ich den umklammer und wie kräftig ich die Sticks und Buttons bediene, wenn es haarig wird und das Spiel einen fordert. Mir haben nach dem Spielen von Hollow Knight Silksong sogar die Hände ordentlich weh getan.
Da ist es sicherlich interessant zu wissen, wie gut die Rog Ally das abkann und was man macht, wenn man doch mal einen Stick oder Button beschädigt. Der ganze Bereich zwischen den Griffen wird sicherlich auch gut belastet durch solche „üblen“ Spiele wie Silksong.
Wenn man dann auch noch weniger gelassen ist fliegt zusätzlich vielleicht sogar die ganze Rog Ally gegen die Wand und nicht nur ein Controller 🙃