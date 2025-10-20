ROG Xbox Ally X: So spielt sich das Metroidvania Hollow Knight: Silksong auf dem Handheld

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay aus dem Metroidvania-Highlight Hollow Knight: Silksong auf dem ROG Xbox Ally X an und verschafft euch einen Eindruck zur Performance auf dem Handheld.

Es gibt ein Genre, das sich auf einem Handheld wie dem ROG Xbox Ally X besonders gut spielen lässt. Dieses Genre ist das Metroidvania-Genre und genau dazu gehört das Spiel Hollow Knight: Silksong. Der Titel kombiniert flüssige Kämpfe, präzise Steuerung und beeindruckende 2D-Grafik zu einem Spielerlebnis, das auf dem ROG Xbox Ally X seine ganze Stärke zeigt.

Dank der Xbox Play Anywhere Funktion könnt ihr den Titel in beeindruckender Optik und mit stabiler Framerate direkt auf dem ROG Xbox Ally X erleben. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr gemütlich im Bett liegt, entspannt auf dem Sofa sitzt oder die Herbstsonne auf dem Balkon genießt. Hollow Knight: Silksong bietet überall ein flüssiges und immersives Spielerlebnis.

Wie gut das Hollow Knight: Silksong Gameplay auf dem ROG Xbox Ally X läuft, zeigen wir euch im folgenden Video.

Das Gameplay wurde sowohl direkt vom Gerät aufgenommen als auch zusätzlich per Kamera gefilmt, um euch einen authentischen Eindruck des Spiels zu geben.

