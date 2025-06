Microsoft und ASUS bringen mit dem ROG Xbox Ally und dem ROG Xbox Ally X zwei neue Handheld-Gaming-Konsolen der nächsten Generation auf den Markt. Beide Modelle erscheinen im Jahr 2025. Weitere Details gibt es hier.

Features & Vorteile:

Xbox und Windows 11 vereint: Zugriff auf Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming, Remote Play und Spiele aus führenden PC-Stores (Xbox, Battle.net, Steam & Co.)

Xbox Fullscreen Experience: Optimiertes, immersives Gaming-Erlebnis mit mehr Leistung durch minimierte Hintergrundprozesse

Ergonomisches Design: Konturierte Griffe ähnlich der Xbox Wireless Controller für hohen Komfort

Xbox Button & Game Bar: Schneller Zugriff auf Apps, Chat und Einstellungen mit erweiterter Steuerung durch ASUS Armoury Crate

Windows-Vielfalt: Volle Freiheit mit Windows 11 – Spiele, Mods, Apps wie Discord oder Twitch direkt auf dem Handheld nutzen

Barrierefreiheit: Optimierte Bedienung für Spieler mit verschiedenen Bedürfnissen

Microsoft und ASUS stellen zwei neue Handheld-Gaming-Geräte vor, die Xbox-Power mit der Flexibilität von Windows 11 vereinen. Die ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X kommen noch in der Weihnachtszeit 2025 in ausgewählten Märkten auf den Markt – weitere Länder folgen. Der Start beginnt in über 25 Ländern, darunter USA, UK, Deutschland, Japan, Südkorea, Australien und mehr. Details zu Preisen, Zubehör und Vorbestellungen folgen in Kürze!

ROG Xbox Ally X

High-End-Gerät für anspruchsvolle Gamer

AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor

24 GB RAM, 1 TB SSD Speicher

ROG Xbox Ally

Ein vielseitiger Handheld, der sowohl Casual- als auch Enthusiasten-Spieler anspricht

AMD Ryzen Z2 A Prozessor

16 GB RAM, 512 GB SSD Speicher

ROG Xbox Ally X – Spezifikationen im Vergleich

Außerdem wurde ein neues Video veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt:

Hier noch einmal der Trailer: