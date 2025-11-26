ROG Xbox Ally X: Standard-Profile für Spiele verbessern Leistung

Microsoft hat für die Handhelds ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X die „Default Game Profiles“ vorgestellt, eine neue Funktion, die Spielern das Leben erleichtert. Sie ist ab sofort in der Preview.
Statt selbst komplizierte Einstellungen für Bildrate und Energieverbrauch vorzunehmen, übernimmt das System diese Aufgabe für das jeweilige Spiel automatisch anhand eines Standardprofils.
Zum Start sind 40 Spiele unterstützt – darunter Fortnite, Gears of War: Reloaded und Hollow Knight: Silksong.
Die Profile sind individuell auf jedes Spiel zugeschnitten und greifen ausschließlich im Akkubetrieb. Wird ein unterstütztes Spiel gestartet, aktiviert das System automatisch ein maßgeschneidertes Profil, das die empfohlene Leistungsaufnahme sowie eine passende FPS-Grenze setzt. Das sorgt für flüssiges Gameplay und verlängert die Akkulaufzeit deutlich.
Das Spielprofil sorgt automatisch für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Energieverbrauch: Wird die angestrebte Bildrate nicht erreicht, erhöht es die Leistung, um die Ziel-FPS zu sichern. Überschreitet ein Spiel hingegen die Ziel-FPS, begrenzt das Profil die Bildrate auf den vorgesehenen Wert, um Strom zu sparen. So bleibt das Gameplay flüssig und gleichzeitig effizient im Energieverbrauch.
Diese Spiele werden unter anderem unterstützt:
- Call of Duty: Black Ops 6
- Call of Duty: Black Ops 7
- Call of Duty: Warzone
- DOOM Eternal
- DOOM: The Dark Ages
- Fortnite
- Forza Horizon 5
- Gears 5
- Gears of War: Reloaded
- Gears Tactics
- Halo: The Master Chief Collection
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones und der Große Kreis
- Minecraft
- Sea of Thieves
- Tony Hawk’s Pro Skater 3+4
In der letzten Woche wurden zudem folgende Verbesserungen für die Handheld-Reihe vorgenommen:
- Verbesserte Gamepad-Reaktion nach der Anmeldung
- Schnelleres Laden der Bibliothek, insbesondere für Spieler mit großen Spielbibliotheken
- Verbesserte Leistung der Cloud Gaming-Seite, die nun schneller lädt und besser reagiert
- Neuer Spielegalerie-Filter nach Performance Fit, mit dem du sehen kannst, wie gut Spiele auf deinem Gerät laufen werden
- Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen für verbesserte Stabilität und Reaktionsfähigkeit
Die Patch Notes findet ihr in dieser Meldung.
Also so langsam würde mich die ROG Xbox Ally X schon interessieren alleine wegen Forza Horizon 5. Bleibe aber trotzdem standhaft. Da spar ich mir lieber für die Next Xbox. 🙂
Wieso gibt es die Liste nicht komplett?
Weil wir schon darüber berichtet haben. Ist auch verlinkt.
Nettes Teil, aber keine Konkurrenz für mein Steamdeck Oled.
Gutes Update, sehe aber auch keine Veranlassung mir solch ein Gerät aktuell zu holen.
Genau! Ich bleibe wie gesagt standhaft und werde auf keinen Fall so einen teuren Handheld kaufen. Wenn die Next Xbox mehr oder wie das Handheld kosten soll dann bin ich Day One dabei. Das sparen war noch nie so einfach. 🙂
Sehr nützlich und wichtig für die Optimierung.
Reizvoll zudem alle Spiele in ihrer Originalversion mit sämtlichen Grafikoptionen zu haben. PC ist doch einfach am besten.
Ist natürlich ganz nett, für Leute wie mich, die keine Lust darauf haben erstmal in den Menüs rumzuschrauben um das Optimum im Handheldmodus herauszuholen.
Wäre aber eh davon ausgegangen, dass das automatisch in „Handheld optimiert“ inbegriffen ist.
Spiele wie Tony Hawk 3+4, die „nur“ größtenteils kompatibel sind, spiele ich gar nicht erst aufm Ally X (noch nicht) im Handheldmodus.