ROG Xbox Ally X: Standard-Profile für Spiele verbessern Leistung

Automatische Spielprofile sorgen auf dem ROG Xbox Ally X für flüssiges Gameplay und längere Akkulaufzeit – ganz automatisch.

Microsoft hat für die Handhelds ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X die „Default Game Profiles“ vorgestellt, eine neue Funktion, die Spielern das Leben erleichtert. Sie ist ab sofort in der Preview.

Statt selbst komplizierte Einstellungen für Bildrate und Energieverbrauch vorzunehmen, übernimmt das System diese Aufgabe für das jeweilige Spiel automatisch anhand eines Standardprofils.

Zum Start sind 40 Spiele unterstützt – darunter Fortnite, Gears of War: Reloaded und Hollow Knight: Silksong.

Die Profile sind individuell auf jedes Spiel zugeschnitten und greifen ausschließlich im Akkubetrieb. Wird ein unterstütztes Spiel gestartet, aktiviert das System automatisch ein maßgeschneidertes Profil, das die empfohlene Leistungsaufnahme sowie eine passende FPS-Grenze setzt. Das sorgt für flüssiges Gameplay und verlängert die Akkulaufzeit deutlich.

Das Spielprofil sorgt automatisch für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Energieverbrauch: Wird die angestrebte Bildrate nicht erreicht, erhöht es die Leistung, um die Ziel-FPS zu sichern. Überschreitet ein Spiel hingegen die Ziel-FPS, begrenzt das Profil die Bildrate auf den vorgesehenen Wert, um Strom zu sparen. So bleibt das Gameplay flüssig und gleichzeitig effizient im Energieverbrauch.

Diese Spiele werden unter anderem unterstützt:

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Warzone

DOOM Eternal

DOOM: The Dark Ages

Fortnite

Forza Horizon 5

Gears 5

Gears of War: Reloaded

Gears Tactics

Halo: The Master Chief Collection

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones und der Große Kreis

Minecraft

Sea of Thieves

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

In der letzten Woche wurden zudem folgende Verbesserungen für die Handheld-Reihe vorgenommen:

Verbesserte Gamepad-Reaktion nach der Anmeldung

Schnelleres Laden der Bibliothek, insbesondere für Spieler mit großen Spielbibliotheken

Verbesserte Leistung der Cloud Gaming-Seite, die nun schneller lädt und besser reagiert

Neuer Spielegalerie-Filter nach Performance Fit, mit dem du sehen kannst, wie gut Spiele auf deinem Gerät laufen werden

Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen für verbesserte Stabilität und Reaktionsfähigkeit

Die Patch Notes findet ihr in dieser Meldung.