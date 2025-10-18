ROG Xbox Ally X: Stellar Blade-Grafikvergleich mit PlayStation 5 & Steam Deck

In der aktuellen Grafik- und Performance-Analyse von Stellar Blade zeigt sich ein interessantes Bild zwischen den drei Plattformen ROG Xbox Ally X, Steam Deck und PlayStation 5.
Während die PS5 erwartungsgemäß die grafisch stärkste Version bietet, positioniert sich die ROG Xbox Ally X genau zwischen Sonys Konsole und Valves Handheld. Mit den Grafikeinstellungen auf mittlerem Niveau liefert sie eine flüssige Darstellung, auch wenn sie im Vergleich zur PS5 leichte Einbußen bei der Detailtiefe und der Gesamtqualität zeigt.
Die getesteten Einstellungen auf der ROG Xbox Ally X entsprechen einem mittleren Preset, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und visueller Schärfe bietet.
Auf dem Steam Deck wird hingegen das empfohlene Preset verwendet, das in etwa der niedrigen Qualitätsstufe entspricht. Dadurch wirkt die Darstellung auf dem Deck etwas unschärfer und detailärmer, während die ROG Xbox Ally X mit etwas klareren Texturen und besseren Schatten aufwartet. Trotzdem bleibt sie insgesamt leicht unter dem grafischen Standard der PS5-Version, die höhere Texturauflösungen und stabilere Beleuchtungseffekte bietet.
Wenn ihr auf der ROG Xbox Ally X eine Darstellung anstrebt, die visuell näher an der PS5 liegt, empfiehlt es sich, die Auflösung etwas zu senken, um die Grafikeinstellungen auf „High“ anheben zu können.
Dadurch verbessert sich die Bildqualität deutlich, ohne die Performance stark zu beeinträchtigen. Wichtig ist jedoch, dass ihr Frame Generation nur dann aktiviert, wenn das Spiel nativ mindestens vierzig Bilder pro Sekunde erreicht. Bei geringeren Bildraten führt die Funktion oft zu spürbaren Verzögerungen und Unebenheiten in der Darstellung.
Insgesamt zeigt der Vergleich, dass Stellar Blade auf der ROG Xbox Ally X eine überzeugende Balance zwischen mobiler Leistung und visueller Qualität bietet.
Die PS5 bleibt zwar die Referenz in puncto Grafikschärfe und Beleuchtung, doch die Ally X liefert ein eindrucksvolles Ergebnis für ein tragbares System. Das Steam Deck ordnet sich erwartungsgemäß darunter ein, punktet jedoch mit Energieeffizienz und stabiler Wiedergabe bei reduzierter Grafik. So bietet jede Plattform ein eigenes Gleichgewicht zwischen Mobilität, Leistung und Ästhetik.
Und der nächste Titel, der auf dem handheld genauso gut aussieht wie auf der stationären Konsole. 👍
Ich roll mich über den Boden. Der war echt gut. 🤣 Das gibt nen Like damit das erste nicht immer von dir kommen muss.
Äh… Nein, oder du brauchst eine Sehhilfe. Sowas hat dieser wunderbare Hinte… öhm dieses tolle Spiel nicht verdient!
Du brauchst wirklich diese Lupe von der hier immer geredet wird 😆
So uninteressant wie ich den Titel finde, so interessant finde ich die Leistung des ROG Xbox Ally X. Die Performance ist ja echt krass. Das Steam Deck kackt fast schon ab während es fast auf Playstation 5 Niveau ist. Top Gerät welches Microsoft und Asus veröffentlicht haben.
Man muss aber auch sagen, dass Stellar Blade sehr gut optimiert ist
Jo, sieht so aus.
Bin ja der absolute Noob was Technik angeht 😅
Aber kann man das Handheld (relativ) einfach an einem Bildschirm/TV anschließen um auf nem größeren Bildschirm zu spielen? Und sehen die spiele dann auch gut aus?
Kommt auf die Auflösung an.
Niedrige Auflösung auf dem Handheld wird am TV nicht plötzlich super hochauflösend
Ich würde 20x FG via Lossless Scaling nehmen wenn die FPS bei 5 liegen. Schon hat man 100 FPS.
Wer Sarkasmus findet, darf es behalten
Wahnsinn wie schlecht doch das Steam Deck ist, dafür zeigt das Xbox Ally X, was es kann, stark für einen Handheld, die PS5 hat natürlich als stationäre Konsole die Nase vorn, aber nicht allzu weit.
Und wenn man bedenkt, dass Xbox hier schon im mobilen Bereich Maßstäbe setzt, ist klar: Die PS5 mag als stationäre Konsole noch knapp vorne liegen, aber der Abstand schrumpft schneller, als Sony lieb sein kann.
Kein Wunder, dass Praktikant Mark Cerny hart ins Schwitzen kommt.
🤣💯👍
Ach Fakti…sei doch nicht immer so hart ausgelöst…🤭
Es ist einfach so lustig zur Zeit. 👍🤣 Und glüht die S schon vor lauter BF6 spielen?
Verhalte dich doch mal wie ein richtiger Jimmy und benutze deine eingestaubte Pro und nicht immer 24/7 die S. 👍🤣
🤣
Hab vorher erst deinen langen Text gelesen. Der Unterschied bei dir ist halt du äußerst dich auch zu allgemeinen Themen und trittst nicht nur gegen die Xbox nach, auch wenn du mal gegen die Xbox schießt. Das ist schon ein Unterschied. Du bist mir da mit deiner Ehrlichkeit lieber als andere „neutrale“, „objektive“ oder „Multikonsolero“ User die genau das Gegenteil machen und nur in eine Richtung tendieren. Das ist nämlich heuchlerisch und macht deren Kommentare unglaubwürdig. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Solche lügen mag ich halt gar nicht. Bei mir weiß man auch sofort bescheid. Ich verstelle mich da nicht.
Und wenn dann einer Xbox Fans schreibt so quasi „es tut mir leid das ich die Xbox Bubble zerstöre“. Hallo, es ist immer noch eine Xbox Seite. Wenn Xbox Fans sich nicht hier austoben können, wo dann? Ich melde mich auch nicht bei denen an und versuche dort das Erlebnis zu stören, ist doch Quatsch das Argument.
Ach und das mit Old und Hills habe ich gefeiert. Die beiden sind quasi die Endgegner😂😂😂
Ich weiß jetzt nicht wie der Texturenmatsch auf dem kleinen Bildschirm letztendlich aussieht. Aber im Video sieht das absolut nicht schön aus. Verstehe nicht, wie man da zur Ansicht kommen kann, es hätte fast PS5-Niveau.
Wird kaum auffallen. Und natürlich hat es nicht PS5-Niveau 🙂 muss es auch nicht haben mir ist wichtig bei Handhelds das es sich flüssig spielen lässt hab bis heute noch Albträume von tears of the kingdom auf der Switch dank Yuzu hab ich dann das ganze auf Native 4k 60fps genossen.
Also für Grafikbrecher ist das das Xbox Ally X nicht gemacht. Dafür hat es genügend andere Stärken.
Final Fantasy 7 Rebirth bitte als nächstes.
Nicht mal PS5 Niveau aber 899€ kosten 🤣
Das Ding ist jetzt schon veraltet.
Ich mein das Ding kann ja gerade mal FHD und trotzdem kommt man bei Games nicht an die 60fps ran, oftmals nur 40.
Ne danke, dieses Stück überteuertes Technickmüll braucht doch keiner.
Dazu wird nicht mal die Xbox Bibliothek unterstützt, außer Play Anywhere Spiele.
Ich nutze nur meine Pro. Warum sich wie du mit einer S zufrieden geben? 😜