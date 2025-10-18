ROG Xbox Ally X: Stellar Blade-Grafikvergleich mit PlayStation 5 & Steam Deck

In der aktuellen Grafik- und Performance-Analyse von Stellar Blade zeigt sich ein interessantes Bild zwischen den drei Plattformen ROG Xbox Ally X, Steam Deck und PlayStation 5.

Während die PS5 erwartungsgemäß die grafisch stärkste Version bietet, positioniert sich die ROG Xbox Ally X genau zwischen Sonys Konsole und Valves Handheld. Mit den Grafikeinstellungen auf mittlerem Niveau liefert sie eine flüssige Darstellung, auch wenn sie im Vergleich zur PS5 leichte Einbußen bei der Detailtiefe und der Gesamtqualität zeigt.

Die getesteten Einstellungen auf der ROG Xbox Ally X entsprechen einem mittleren Preset, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und visueller Schärfe bietet.

Auf dem Steam Deck wird hingegen das empfohlene Preset verwendet, das in etwa der niedrigen Qualitätsstufe entspricht. Dadurch wirkt die Darstellung auf dem Deck etwas unschärfer und detailärmer, während die ROG Xbox Ally X mit etwas klareren Texturen und besseren Schatten aufwartet. Trotzdem bleibt sie insgesamt leicht unter dem grafischen Standard der PS5-Version, die höhere Texturauflösungen und stabilere Beleuchtungseffekte bietet.

Wenn ihr auf der ROG Xbox Ally X eine Darstellung anstrebt, die visuell näher an der PS5 liegt, empfiehlt es sich, die Auflösung etwas zu senken, um die Grafikeinstellungen auf „High“ anheben zu können.

Dadurch verbessert sich die Bildqualität deutlich, ohne die Performance stark zu beeinträchtigen. Wichtig ist jedoch, dass ihr Frame Generation nur dann aktiviert, wenn das Spiel nativ mindestens vierzig Bilder pro Sekunde erreicht. Bei geringeren Bildraten führt die Funktion oft zu spürbaren Verzögerungen und Unebenheiten in der Darstellung.

Insgesamt zeigt der Vergleich, dass Stellar Blade auf der ROG Xbox Ally X eine überzeugende Balance zwischen mobiler Leistung und visueller Qualität bietet.

Die PS5 bleibt zwar die Referenz in puncto Grafikschärfe und Beleuchtung, doch die Ally X liefert ein eindrucksvolles Ergebnis für ein tragbares System. Das Steam Deck ordnet sich erwartungsgemäß darunter ein, punktet jedoch mit Energieeffizienz und stabiler Wiedergabe bei reduzierter Grafik. So bietet jede Plattform ein eigenes Gleichgewicht zwischen Mobilität, Leistung und Ästhetik.

