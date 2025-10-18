ROG Xbox Ally X: Stellar Blade-Grafikvergleich mit PlayStation 5 & Steam Deck

24
Image: ASUS

Stellar Blade im Grafikvergleich – ROG Xbox Ally X zwischen PS5 und Steam Deck!

In der aktuellen Grafik- und Performance-Analyse von Stellar Blade zeigt sich ein interessantes Bild zwischen den drei Plattformen ROG Xbox Ally X, Steam Deck und PlayStation 5.

Während die PS5 erwartungsgemäß die grafisch stärkste Version bietet, positioniert sich die ROG Xbox Ally X genau zwischen Sonys Konsole und Valves Handheld. Mit den Grafikeinstellungen auf mittlerem Niveau liefert sie eine flüssige Darstellung, auch wenn sie im Vergleich zur PS5 leichte Einbußen bei der Detailtiefe und der Gesamtqualität zeigt.

Die getesteten Einstellungen auf der ROG Xbox Ally X entsprechen einem mittleren Preset, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und visueller Schärfe bietet.

Auf dem Steam Deck wird hingegen das empfohlene Preset verwendet, das in etwa der niedrigen Qualitätsstufe entspricht. Dadurch wirkt die Darstellung auf dem Deck etwas unschärfer und detailärmer, während die ROG Xbox Ally X mit etwas klareren Texturen und besseren Schatten aufwartet. Trotzdem bleibt sie insgesamt leicht unter dem grafischen Standard der PS5-Version, die höhere Texturauflösungen und stabilere Beleuchtungseffekte bietet.

Wenn ihr auf der ROG Xbox Ally X eine Darstellung anstrebt, die visuell näher an der PS5 liegt, empfiehlt es sich, die Auflösung etwas zu senken, um die Grafikeinstellungen auf „High“ anheben zu können.

Dadurch verbessert sich die Bildqualität deutlich, ohne die Performance stark zu beeinträchtigen. Wichtig ist jedoch, dass ihr Frame Generation nur dann aktiviert, wenn das Spiel nativ mindestens vierzig Bilder pro Sekunde erreicht. Bei geringeren Bildraten führt die Funktion oft zu spürbaren Verzögerungen und Unebenheiten in der Darstellung.

Insgesamt zeigt der Vergleich, dass Stellar Blade auf der ROG Xbox Ally X eine überzeugende Balance zwischen mobiler Leistung und visueller Qualität bietet.

Die PS5 bleibt zwar die Referenz in puncto Grafikschärfe und Beleuchtung, doch die Ally X liefert ein eindrucksvolles Ergebnis für ein tragbares System. Das Steam Deck ordnet sich erwartungsgemäß darunter ein, punktet jedoch mit Energieeffizienz und stabiler Wiedergabe bei reduzierter Grafik. So bietet jede Plattform ein eigenes Gleichgewicht zwischen Mobilität, Leistung und Ästhetik.

  2. Robilein 1167030 XP Xboxdynasty Legend Gold | 18.10.2025 - 11:07 Uhr

    So uninteressant wie ich den Titel finde, so interessant finde ich die Leistung des ROG Xbox Ally X. Die Performance ist ja echt krass. Das Steam Deck kackt fast schon ab während es fast auf Playstation 5 Niveau ist. Top Gerät welches Microsoft und Asus veröffentlicht haben.

    3
  3. Wartenaufwunder 136770 XP Elite-at-Arms Silber | 18.10.2025 - 11:09 Uhr

    Bin ja der absolute Noob was Technik angeht 😅
    Aber kann man das Handheld (relativ) einfach an einem Bildschirm/TV anschließen um auf nem größeren Bildschirm zu spielen? Und sehen die spiele dann auch gut aus?

    0
  4. DrFreaK666 160000 XP First Star Bronze | 18.10.2025 - 11:10 Uhr

    Ich würde 20x FG via Lossless Scaling nehmen wenn die FPS bei 5 liegen. Schon hat man 100 FPS.

    Wer Sarkasmus findet, darf es behalten

    1
  5. Katanameister 222940 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.10.2025 - 11:21 Uhr

    Wahnsinn wie schlecht doch das Steam Deck ist, dafür zeigt das Xbox Ally X, was es kann, stark für einen Handheld, die PS5 hat natürlich als stationäre Konsole die Nase vorn, aber nicht allzu weit.

    2
    • Master Spencer 13580 XP Leetspeak | 18.10.2025 - 11:46 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Und wenn man bedenkt, dass Xbox hier schon im mobilen Bereich Maßstäbe setzt, ist klar: Die PS5 mag als stationäre Konsole noch knapp vorne liegen, aber der Abstand schrumpft schneller, als Sony lieb sein kann.
      Kein Wunder, dass Praktikant Mark Cerny hart ins Schwitzen kommt.

      3
        • Robilein 1167030 XP Xboxdynasty Legend Gold | 18.10.2025 - 12:14 Uhr
          Antwort auf Teddofryo

          Hab vorher erst deinen langen Text gelesen. Der Unterschied bei dir ist halt du äußerst dich auch zu allgemeinen Themen und trittst nicht nur gegen die Xbox nach, auch wenn du mal gegen die Xbox schießt. Das ist schon ein Unterschied. Du bist mir da mit deiner Ehrlichkeit lieber als andere „neutrale“, „objektive“ oder „Multikonsolero“ User die genau das Gegenteil machen und nur in eine Richtung tendieren. Das ist nämlich heuchlerisch und macht deren Kommentare unglaubwürdig. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Solche lügen mag ich halt gar nicht. Bei mir weiß man auch sofort bescheid. Ich verstelle mich da nicht.

          Und wenn dann einer Xbox Fans schreibt so quasi „es tut mir leid das ich die Xbox Bubble zerstöre“. Hallo, es ist immer noch eine Xbox Seite. Wenn Xbox Fans sich nicht hier austoben können, wo dann? Ich melde mich auch nicht bei denen an und versuche dort das Erlebnis zu stören, ist doch Quatsch das Argument.

          Ach und das mit Old und Hills habe ich gefeiert. Die beiden sind quasi die Endgegner😂😂😂

          2
  6. faktencheck 141340 XP Master-at-Arms Bronze | 18.10.2025 - 11:27 Uhr

    Ich weiß jetzt nicht wie der Texturenmatsch auf dem kleinen Bildschirm letztendlich aussieht. Aber im Video sieht das absolut nicht schön aus. Verstehe nicht, wie man da zur Ansicht kommen kann, es hätte fast PS5-Niveau.

    2
    • Code4nvictus 1760 XP Beginner Level 1 | 18.10.2025 - 11:53 Uhr
      Antwort auf faktencheck

      Wird kaum auffallen. Und natürlich hat es nicht PS5-Niveau 🙂 muss es auch nicht haben mir ist wichtig bei Handhelds das es sich flüssig spielen lässt hab bis heute noch Albträume von tears of the kingdom auf der Switch dank Yuzu hab ich dann das ganze auf Native 4k 60fps genossen.

      0
  7. RainbowF 31533 XP Bobby Car Bewunderer | 18.10.2025 - 11:31 Uhr

    Also für Grafikbrecher ist das das Xbox Ally X nicht gemacht. Dafür hat es genügend andere Stärken.

    0
  9. Xbox117 46520 XP Hooligan Treter | 18.10.2025 - 12:02 Uhr

    Nicht mal PS5 Niveau aber 899€ kosten 🤣
    Das Ding ist jetzt schon veraltet.
    Ich mein das Ding kann ja gerade mal FHD und trotzdem kommt man bei Games nicht an die 60fps ran, oftmals nur 40.
    Ne danke, dieses Stück überteuertes Technickmüll braucht doch keiner.
    Dazu wird nicht mal die Xbox Bibliothek unterstützt, außer Play Anywhere Spiele.

    0
  10. faktencheck 141340 XP Master-at-Arms Bronze | 18.10.2025 - 12:02 Uhr

    Ich nutze nur meine Pro. Warum sich wie du mit einer S zufrieden geben? 😜

    0

