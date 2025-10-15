ROG Xbox Ally X: Unboxing-Galerie zum Handheld

Schaut euch jetzt das ROG Xbox Ally X von allen Seiten in der neuen Unboxing-Galerie an!

Das ROG Xbox Ally X ist da und konnte im XboxDynasty Test eine grandiose Wertung von 9.0 abstauben. Ergonomie, Akkulaufzeit und Handhabung passen einfach!

Gaming unterwegs macht mit dem ROG Xbox Ally X richtig Spaß, und da man auch alle Spiele einfach installieren kann, ist man weder vom Internet noch von anderen Verbindungen abhängig.

Damit ihr euch das ROG Xbox Ally X noch einmal genauer anschauen könnt, gibt es hier die Unboxing-Galerie für euch:

In der Galerie selbst, braucht ihr nur auf das Bild/Foto klicken, um die nächste Ansicht zu öffnen.

ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X bestellen