ROG Xbox Ally X: Unboxing-Galerie zum Handheld

Schaut euch jetzt das ROG Xbox Ally X von allen Seiten in der neuen Unboxing-Galerie an!

Das ROG Xbox Ally X ist da und konnte im XboxDynasty Test eine grandiose Wertung von 9.0 abstauben. Ergonomie, Akkulaufzeit und Handhabung passen einfach!

Gaming unterwegs macht mit dem ROG Xbox Ally X richtig Spaß, und da man auch alle Spiele einfach installieren kann, ist man weder vom Internet noch von anderen Verbindungen abhängig.

Damit ihr euch das ROG Xbox Ally X noch einmal genauer anschauen könnt, gibt es hier die Unboxing-Galerie für euch:

In der Galerie selbst, braucht ihr nur auf das Bild/Foto klicken, um die nächste Ansicht zu öffnen.

ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X bestellen

  1. oldGamer 126575 XP Man-at-Arms Gold | 15.10.2025 - 17:05 Uhr

    Ich will mich ja nicht beschweren, aber ich machs trotzdem.
    Gehört der „weiter“ Button nicht nach rechts und nicht nach links?
    Sieht irgendwie total falsch aus vom Gefühl her 🙁

  3. hotjoe1970 4560 XP Beginner Level 2 | 15.10.2025 - 18:49 Uhr

    Ja, muß ich mich anschließen. Das mit „weiter“ und „zurück“ ist eher falsch positioniert. Aber mal einige Fragen: Hat das Ding eine Share-Taste? Wenn ja, welche ist das? Wenn nein, warum nicht? Ohne die Share-Taste macht es keinen Sinn für mich da ich ja regelmäßig Screenshots mache und Spieleclips aufnehme und die dann ins XBox Netzwerk und OneDrive hochgeladen werden. Bitte mal eine Erklärung dazu.

    • fugero 1200 XP Beginner Level 1 | 15.10.2025 - 19:25 Uhr
      Antwort auf hotjoe1970

      Xbox Taste, dann x oder y drücken. Je nachdem was sie gerade machen möchten. Geht einfach von statten.

      • hotjoe1970 4560 XP Beginner Level 2 | 15.10.2025 - 20:10 Uhr
        Antwort auf fugero

        Also wie beim „alten“ Xbox Controller. Beim drücken der XBox Taste kam das Menü in dem steht welche Taste für Screenshot ist. So liest es sich jedenfalls für mich. Finde ich persönlich zu umständlich. Daher hätte die Share-Taste wie am neuen Controller Sinn gemacht. Aber danke für die Erklärung.

