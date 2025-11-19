ROG Xbox Ally X: Update für Armoury Crate SE und mehr

Per Update erhalten der ROG Xbox Ally X sowie ROG Xbox Ally eine neue Version von Armoury Crate SE und weitere Optimierungen.

Per neu veröffentlichtem Update erhalten die beiden Xbox-Handhelds ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally sowie die Xbox-unabhängigen ROG Ally und ROG Ally X eine neue Version der Armoury Crate SE-App.

Neben zahlreichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen verfügt die App zukünftig auch über mehr Optionen für die Konfiguration von CPU und Stromverbrauch.

Des Weiteren sollen ebenfalls enthaltene Updates für MCU, BIOS und weiter Bereiche, die allgemeine Stabilität und Leistung der Geräte verbessern.

patch notes On ROG Ally (RC71), ROG Ally X (RC72), ROG Xbox Ally (RC73YA), and ROG Xbox Ally X (RC73XA) ACSE 2.1.15.0 on 11/18 through Armoury Crate SE New features and improvements: Added CPU P-core / E-core options under Performance → More Settings page (ROG Xbox Ally X RC73XA only). Added an option to Enter or Exit the full screen experience using key bindings under Keymap → Action. Added an Update Notification feature in Command Center. Integrated AMD Radeon™ Chill behavior into the FPS Limiter function. Adjusted FPS Limiter option from 45 → 40 FPS to better align with the device’s 120hz panel refresh rate. Changed the bottom bar button color to a gray color design. Added Windows Power Mode options to the Manual Operating Mode page. Improved gyro aiming algorithm to enhance precision with the gyro sensor. Bug fixes: Enhanced the online update process. AMD RSR is now set to Off by default for RC73 models. Added support for Wi-Fi captive portals. Changed the default sleep time from Never to 5 minutes. On ROG Xbox Ally (RC73YA) MCU 322 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website Added a debug interface. BIOS 315 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website Improved power consumption in Modern Standby. Optimized BIOS update flow with a refined mechanism for adapter plug-in detection. Fixed a bug where Cloud Recovery may hang on reboot. Power delivery firmware V10.1.2.27 on 11/19 through Windows Update Improved power consumption in Modern standby. AMD GPU driver V25.10.25.27 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website Improves overall gaming performance and fixes an audio issue related to Auto Super Resolution. On ROG Xbox Ally X (RC73XA) MCU 321 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website Improved haptics for Impulse Triggers. BIOS 312 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website Optimized BIOS update flow with a refined mechanism for adapter plug-in detection. Improved Cloud Recovery user experience. Touch panel firmware V09 on 11/19 through Windows Update Overall stability improvement. Power delivery firmware V10.1.2.15 on 11/19 through Windows Update Improve firmware stability. AMD GPU driver V25.10.25.27 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website Improves overall gaming performance and fixes an audio issue related to Auto Super Resolution. AMD Chipset driver V7.03.26.2151 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website Overall system performance improvement.