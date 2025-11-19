ROG Xbox Ally X: Update für Armoury Crate SE und mehr

Per neu veröffentlichtem Update erhalten die beiden Xbox-Handhelds ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally sowie die Xbox-unabhängigen ROG Ally und ROG Ally X eine neue Version der Armoury Crate SE-App.
Neben zahlreichen Verbesserungen und Fehlerbehebungen verfügt die App zukünftig auch über mehr Optionen für die Konfiguration von CPU und Stromverbrauch.
Des Weiteren sollen ebenfalls enthaltene Updates für MCU, BIOS und weiter Bereiche, die allgemeine Stabilität und Leistung der Geräte verbessern.
On ROG Ally (RC71), ROG Ally X (RC72), ROG Xbox Ally (RC73YA), and ROG Xbox Ally X (RC73XA)
ACSE 2.1.15.0 on 11/18 through Armoury Crate SE
- New features and improvements:
- Added CPU P-core / E-core options under Performance → More Settings page (ROG Xbox Ally X RC73XA only).
- Added an option to Enter or Exit the full screen experience using key bindings under Keymap → Action.
- Added an Update Notification feature in Command Center.
- Integrated AMD Radeon™ Chill behavior into the FPS Limiter function.
- Adjusted FPS Limiter option from 45 → 40 FPS to better align with the device’s 120hz panel refresh rate.
- Changed the bottom bar button color to a gray color design.
- Added Windows Power Mode options to the Manual Operating Mode page.
- Improved gyro aiming algorithm to enhance precision with the gyro sensor.
- Bug fixes:
- Enhanced the online update process.
- AMD RSR is now set to Off by default for RC73 models.
- Added support for Wi-Fi captive portals.
- Changed the default sleep time from Never to 5 minutes.
On ROG Xbox Ally (RC73YA)
MCU 322 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website
- Added a debug interface.
BIOS 315 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website
- Improved power consumption in Modern Standby.
- Optimized BIOS update flow with a refined mechanism for adapter plug-in detection.
- Fixed a bug where Cloud Recovery may hang on reboot.
Power delivery firmware V10.1.2.27 on 11/19 through Windows Update
- Improved power consumption in Modern standby.
AMD GPU driver V25.10.25.27 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website
- Improves overall gaming performance and fixes an audio issue related to Auto Super Resolution.
On ROG Xbox Ally X (RC73XA)
MCU 321 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website
- Improved haptics for Impulse Triggers.
BIOS 312 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website
- Optimized BIOS update flow with a refined mechanism for adapter plug-in detection.
- Improved Cloud Recovery user experience.
Touch panel firmware V09 on 11/19 through Windows Update
- Overall stability improvement.
Power delivery firmware V10.1.2.15 on 11/19 through Windows Update
- Improve firmware stability.
AMD GPU driver V25.10.25.27 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website
- Improves overall gaming performance and fixes an audio issue related to Auto Super Resolution.
AMD Chipset driver V7.03.26.2151 on 11/18 through Armoury Crate SE & ASUS official website
- Overall system performance improvement.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich bekommt der Preis ein Downgrade
Wieso sollte er? Verkauft sich offenbar gut und ist eh schon ein Kampfpreis (vgl. ähnliche Produkte). Wenn man die aktuelle Entwicklung der Preise bei den Komponenten betrachtet, wird der Preis eher steigen.
Der Ansturm ist längst vorbei, nun ist’s blei.
Du verwechselst das Gerät mit der PS 5 Pro. Wobei das eigentlich nicht sein kann, weil es dort ja nichtmal einen Ansturm gab. 😅
🤭🤭🤭
Nehme Wetten entgegen, dass sich die PS5 Pro nur in Japan allein mehr verkauf hat, als das ROG Xbox Ally X weltweit. 😉
Aber da Microsoft dazu sowieso nie Verkaufszahlen veröffentlichen wird, kann ich meine Wette wohl vergessen.
Schön für Besitzer des Handhelds, ich habe erstmal nur noch die Xbox Next im Visier.
Das Teil macht einfach Spaß, glaube das wird nicht mein letzter PC Handheld
Ich bin absolut zufrieden mit dem Xbox Ally X und der Kauf hat sich gelohnt für mich.
Nutze es nun im dual Boot: Windows für Gamepass, Bazzite (43) für Steam und Emudeck.
Perfekt!
Blöde Frage aber wie kann ich denn die Farbe der LED Ringe ändern? Unter Beleuchtung im AC ändert sich nichts außer der Helligkeit. Leuchten immer Blau.
ich glaube das geht im armoury create. habe es da glaube ausgeschalten.
Wann ist das Ally X wieder verfügbar?
Stell bei Asus Webshop die Erinnerungsfunktion per Mail ein. Die haben des Öfteren Mal Restock.
Ich kann aber sehr x-kom als Shop empfehlen, die haben den sehr oft auf Lager und versenden den auch sehr schnell und das inkl. des originalen Ladegerätes! Weil das ein polnischer Shop ist und die Geräte somit von außerhalb Deutschlands kommen, haben die eben das EU-Ladegerät dabei.
Das Gerät ist dann zwar anfangs auf Englisch, aber das kann man ja umstellen.
Bei MediaMarkt wechselt es gefühlt jede Woche. Zu Letzt stand da 03.03.2026.
Bei meinem Stand 31.10.25 und habe es letzte Woche wie aus dem Nichts erhalten.
hatte auch erst bei mm vorbestellt, bin dann aber nach 3 wochen zu asus geswitched als sie da für ne halbe std welche hatten …ganz schöner Krampf son teil zu bekommen
Bin total zufrieden damit und hab meinen Office Client in Rente geschickt und warte nur noch auf ein gutes Angebot für ne .4TB intern zum tauschen… Dann arbeite ich daheim damit … klappt jetzt mit Dockingstation mega
Ich habe für meine Frau den ROG Ally X, MSI Claw 8 / 8 AI+ sowie die Lenovo Legion Go 2 bestellt und ausführlich getestet.
ROG Ally X:
Das 7-Zoll-Display ist für uns ein absolutes No-Go. Positiv fällt jedoch die sehr gute Software auf, besonders der Xbox-Fullscreen-Modus sowie das Handling des Geräts.
Lenovo Legion Go 2:
Das Display ist hervorragend, aber das Handling wirkt etwas klobig. Außerdem gibt es keine speziell angepasste Windows-Software, und ohne Legion Home wirkt die Bedienung etwas umständlich.
MSI Claw 8 und 8 AI+:
Diese beiden Modelle waren insgesamt am überzeugendsten. Über die Windows Insider Preview konnte ich den Xbox-Fullscreen-Modus installieren und so zusätzliche Leistung freischalten. Die von MSI angepasste Windows-Software ist sehr gelungen, und das 8-Zoll-Display stellt für uns die perfekte Mitte dar.
Nach mehreren Stunden Benchmark-Tests auf allen Geräten und in verschiedenen Spielen, fiel unsere Wahl zwischen dem Z2 Extreme und der Intel Arc 140V auf das Intel-Modell. Dank XeSS 2 war es beim Upscaling etwas überlegen und lag bei der FPS-Leistung meist gleichauf oder sogar leicht darüber. Auch die Akkulaufzeit war spürbar besser.
Fazit:
Der Rog Xbox Ally X besitzt zwar den neuesten AMD-Prozessor mit dem Z2 Extreme AI, aber aktuell lässt sich dessen Leistung praktisch gar nicht nutzen. Spiele- und Softwareentwickler müssen diese Funktionen erst freischalten bzw. optimieren, bevor man wirklich etwas davon hat.
Es wirkt ein bisschen so wie bei modernen Autos: Man bestellt einen BMW, die Sitzheizung ist eingebaut aber man muss extra bezahlen, um sie freizuschalten. xD
ohne das zocken auf einem 8zoll Gerät zu kennen, habe ich nicht das Gefühl, dass Display sei zu klein. bin vollends zufrieden
Bin bisher größtenteils zufrieden mit meinem Xboy.
Hab ihn letzte Woche erhalten und die nächsten Tage dürfte weiteres Zubehör eintrudeln.
Mein größter Kritikpunkt ist die PC-Komponente 😄
Ich weiß schon warum ich größtenteils Konsolero bin.
Au Backe… Ist auf dem Teil auch die Asus-Bloatware drauf… Oh mein Gott…