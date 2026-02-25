ROG Xbox Ally X: Update liefert wichtige Systemverbesserungen

Es gibt neue ROG Xbox Ally-Updates: Neue Formatierungsoptionen, Shader-Hinweise und weitere Optimierungen warten schon auf euch.

Mit den aktuellen Updates erweitert die ROG Xbox Ally ihre Funktionspalette und verbessert mehrere zentrale Bereiche der Nutzung.

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die Unterstützung für entfernbaren Speicher. Spieler können Speicherkarten wie Sandisk-microSD-Karten nun direkt für Installationen innerhalb der Xbox-App vorbereiten. Die Formatierung erfolgt während des Installationsvorgangs, wodurch der zusätzliche Speicher ohne Umwege für Spiele genutzt werden kann.

Parallel dazu führt das System einen Hinweis ein, der während des Ladevorgangs unterstützter Titel erscheint.

Dieser informiert darüber, ob grafische Shader bereits vorab kompiliert wurden. Die Funktion Advanced Shader Delivery sorgt dafür, dass bestimmte Spiele schneller starten und beim ersten Laden flüssiger laufen. Diese Funktion steht sowohl auf der ROG Xbox Ally als auch auf der Ally X zur Verfügung.

Darüber hinaus wurden weitere Verbesserungen umgesetzt, die auf Rückmeldungen der Nutzer basieren.