ROG Xbox Ally X: Update liefert wichtige Systemverbesserungen

4 Autor: , in News / ROG Xbox Ally X
Übersicht
Image: ASUS

Es gibt neue ROG Xbox Ally-Updates: Neue Formatierungsoptionen, Shader-Hinweise und weitere Optimierungen warten schon auf euch.

Mit den aktuellen Updates erweitert die ROG Xbox Ally ihre Funktionspalette und verbessert mehrere zentrale Bereiche der Nutzung.

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die Unterstützung für entfernbaren Speicher. Spieler können Speicherkarten wie Sandisk-microSD-Karten nun direkt für Installationen innerhalb der Xbox-App vorbereiten. Die Formatierung erfolgt während des Installationsvorgangs, wodurch der zusätzliche Speicher ohne Umwege für Spiele genutzt werden kann.

Parallel dazu führt das System einen Hinweis ein, der während des Ladevorgangs unterstützter Titel erscheint.

Dieser informiert darüber, ob grafische Shader bereits vorab kompiliert wurden. Die Funktion Advanced Shader Delivery sorgt dafür, dass bestimmte Spiele schneller starten und beim ersten Laden flüssiger laufen. Diese Funktion steht sowohl auf der ROG Xbox Ally als auch auf der Ally X zur Verfügung.

Darüber hinaus wurden weitere Verbesserungen umgesetzt, die auf Rückmeldungen der Nutzer basieren.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ROG Xbox Ally X

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 338220 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.02.2026 - 19:42 Uhr

    Nettes Update, trotzdem sollte man sich mehr um die Xbox App kümmern, die spinnt mir noch zu sehr herum.

    0
  2. Ralle89 92140 XP Posting Machine Level 1 | 25.02.2026 - 19:56 Uhr

    Für Besitzer ist das doch nicht schlecht denke ich mal kann das leider nicht beurteilen 😅🫣

    0
  3. XXPS 7520 XP Beginner Level 4 | 25.02.2026 - 21:04 Uhr

    Wer hat den xbox ally von euch und kann mir paar Infos geben? Will mir nächsten Monat einen kaufen. Reicht der kleine oder lohnt es sich eher den ally X zu kaufen?

    0
    • DrFreaK666 221105 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.02.2026 - 22:15 Uhr
      Antwort auf XXPS

      Hab grad ein Video gesehen.
      Beider Geräte liefen mit 17W: Xbox Ally X ist im Durchschnitt ca. 40% schneller

      0

Hinterlasse eine Antwort