ROG Xbox Ally X: Zwei neue Inside‑Videos erklären schnellere Ladezeiten & einfacheres Spielen

ASUS erweitert seine Video‑Reihe Inside ROG Xbox Ally um zwei neue Episoden, die euch zeigen, wie ihr das volle Potenzial des ROG Xbox Ally ausschöpft. Die Serie konzentriert sich auf plattformspezifische Vorteile und erklärt technische Features so, dass Spieler sie direkt im Alltag nutzen können.

In der Episode Install and Play steht die einfache, schnelle Spielinstallation im Mittelpunkt. Sie zeigt, wie ihr Games effizient auf dem ROG Xbox Ally einrichtet und sofort loslegt, ohne lange Wartezeiten oder komplizierte Einstellungen. Ziel ist es, Spielern einen reibungslosen Start zu ermöglichen und die Bedienung des Handheld‑PCs so intuitiv wie möglich zu gestalten.

Die Episode Advanced Shader Delivery widmet sich einem der wichtigsten Performance‑Features des Systems. Advanced Shader Delivery lädt Spieledaten – genauer gesagt Shader – bereits während des Downloads vor. Dadurch starten unterstützte Spiele bis zu zehnmal schneller, laufen beim ersten Start deutlich flüssiger und verbrauchen weniger Akku. Dieses Feature wird kontinuierlich erweitert, sodass künftig immer mehr Titel davon profitieren.