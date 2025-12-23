ROG Xbox Ally X: Zwei neue Inside‑Videos erklären schnellere Ladezeiten & einfacheres Spielen

ASUS erweitert seine Video‑Reihe Inside ROG Xbox Ally um zwei neue Episoden, die euch zeigen, wie ihr das volle Potenzial des ROG Xbox Ally ausschöpft. Die Serie konzentriert sich auf plattformspezifische Vorteile und erklärt technische Features so, dass Spieler sie direkt im Alltag nutzen können.
In der Episode Install and Play steht die einfache, schnelle Spielinstallation im Mittelpunkt. Sie zeigt, wie ihr Games effizient auf dem ROG Xbox Ally einrichtet und sofort loslegt, ohne lange Wartezeiten oder komplizierte Einstellungen. Ziel ist es, Spielern einen reibungslosen Start zu ermöglichen und die Bedienung des Handheld‑PCs so intuitiv wie möglich zu gestalten.
Die Episode Advanced Shader Delivery widmet sich einem der wichtigsten Performance‑Features des Systems. Advanced Shader Delivery lädt Spieledaten – genauer gesagt Shader – bereits während des Downloads vor. Dadurch starten unterstützte Spiele bis zu zehnmal schneller, laufen beim ersten Start deutlich flüssiger und verbrauchen weniger Akku. Dieses Feature wird kontinuierlich erweitert, sodass künftig immer mehr Titel davon profitieren.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein Handheld lohnt sich einfach nicht, wobei bei meinem Krankenhausaufenthalt letzte Woche wäre das schon ganz geil gewesen
Ich hätte es so gerne , aber die 7 Zoll Schrecken mich ab und nach dem ich es selber mal in der Hand hatte, hat es sich bestätigt , echt jammer schade 😔
Ich finde das ROG Xbox Ally einfach viel zu teuer, hab mir damals eine Serie S geholt, die ich auf Dienstreise mitnehme und dann überall auf der Welt am TV anschließe, dass kostet irgendwie nen viertel davon. Klar geht das dann nicht Mobil, aber gibt es soviele Leute die damit in der Bahn sitzen und dann zocken?
Gabs eigentlich schon mal Infos oder Schätzungen was die Verkaufszahlen betrifft?
nein danke. Die neue Xbox gerne !
Zu teuer und ein mobiles Gerät brauche ich auch nicht.