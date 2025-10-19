ROG Xbox Ally X: Zweites Unboxing und eindrucksvolle Nahaufnahmen

Image: ASUS

Das neue Unboxing des ROG Xbox Ally X zeigt Design, Verarbeitung und technische Raffinesse aus nächster Nähe!

In einem zweiten Unboxing des ROG Xbox Ally X erhaltet ihr einen umfassenden Einblick in die neue Generation des leistungsstarken Handhelds von ASUS. Die Präsentation zeigt das Gerät aus allen Blickwinkeln und verdeutlicht, wie viel Wert auf Design, Materialqualität und Funktionalität gelegt wurde.

Schon beim Öffnen der Verpackung fällt die durchdachte Gestaltung auf, die sowohl das Gerät als auch das Zubehör elegant in Szene setzt.

Das ROG Xbox Ally X überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und das klare, moderne Design. Die Oberfläche wirkt robust, die ergonomisch geformten Griffe liegen angenehm in der Hand, und die präzise angeordneten Bedienelemente unterstreichen den Anspruch an Komfort und Kontrolle. Besonders auffällig sind die überarbeiteten Trigger, die sich durch ein verbessertes Druckgefühl und eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit auszeichnen.

In den Nahaufnahmen werden die technischen Details des Geräts deutlich sichtbar. Das Display bietet kräftige Farben und eine hohe Helligkeit, die auch bei Tageslicht eine klare Darstellung ermöglicht. Der Lüftungsauslass auf der Rückseite wurde neu gestaltet, um die Wärme effizienter abzuleiten, was eine längere und stabilere Performance bei intensiven Spielsitzungen gewährleistet.

Auch die Anschlüsse und Erweiterungsmöglichkeiten werden im Unboxing ausführlich gezeigt. Das ROG Xbox Ally X bietet zahlreiche Optionen für Peripheriegeräte, externe Displays und Speichermedien, was das Handheld zu einem vielseitigen Gaming-System macht. Die Nahaufnahmen verdeutlichen zudem die feinen Designelemente, die dem Gerät einen professionellen und zugleich futuristischen Look verleihen.

Das zweite Unboxing liefert nicht nur einen weiteren visuellen Eindruck des Geräts, sondern unterstreicht auch die technische Weiterentwicklung im Vergleich zum Vorgängermodell.

Mit dem ROG Xbox Ally X präsentiert ASUS ein durchdachtes Handheld-System, das Mobilität und Leistung eindrucksvoll vereint und den Anspruch erhebt, die Grenzen des portablen Gamings neu zu definieren.

13 Kommentare Added

  1. CodeX 34845 XP Bobby Car Geisterfahrer | 19.10.2025 - 15:18 Uhr

    Da hat Asus gute Arbeit abgeliefert.
    Ich wünsche allen Käufern viel Spaß mit dem PC Handheld.

      • CodeX 34845 XP Bobby Car Geisterfahrer | 19.10.2025 - 15:57 Uhr
        Antwort auf Dantinho

        Im Grunde ist das auch nicht wichtig.
        Hauptsache man hat viel Spaß mit Sony Games und spült jede Menge Geld in deren Kasse 🤣✌️

  2. Master Spencer 13820 XP Leetspeak | 19.10.2025 - 15:19 Uhr

    Da hat Xbox gute Arbeit abgeliefert.
    Ich wünsche allen Käufern viel Spaß mit dem Xbox Handheld.

  3. Kreator78 45480 XP Hooligan Treter | 19.10.2025 - 15:20 Uhr

    Nice. Aber ich klicke dann doch lieber mein Handy in die Padhalterung und zocke so🤗

  5. DemonSlayer 15905 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 19.10.2025 - 15:44 Uhr

    Geniales Gerät. Sehr viele positive Bewertungen und Tests. Sehr viele neidische Blicke der PlayStation-Fanboys.

    Somit alles richtig gemacht, Xbox. 😊

    Und das Argument, dass Linux angeblich besser fürs Gaming sei, ist lächerlich. Es kommt nur von Leuten, die nie Linux getestet haben. Dass einige Spiele mal besser performen, streite ich nicht ab. Das war aber auch schon der einzige Vorteil. Dass vieles aber auch deutlich schlechter läuft, ist für das Fanboy-Argument offenbar egal. 😂 Und dass die meisten Spiele nicht einmal funktionieren, ebenfalls.

    Xbox beziehungsweise Windows ist nun mal die Haupt-Gaming-Plattform der Entwickler.

  6. Katanameister 223860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.10.2025 - 15:58 Uhr

    Technisch ein toller Handheld und optisch auch nicht zu verachten, ein gelungenes Produkt 👍.

Hinterlasse eine Antwort