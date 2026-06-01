ROG Xbox Ally X20: ASUS stellt Handheld mit OLED-Display und AMD Z2 Extreme vor

Mit dem ROG Xbox Ally X20 stellt ASUS ein neues Premium-Handheld zum 20-jährigen ROG-Jubiläum vor.

ASUS hat mit dem ROG Xbox Ally X20 ein neues Handheld-Gaming-Bundle vorgestellt, das anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Republic of Gamers erscheint. Das Gerät setzt auf ein auffälliges Design mit transluzentem schwarzen Gehäuse und goldenen Akzenten im Inneren und soll sowohl Sammler als auch mobile Core-Gamer ansprechen.

Im Zentrum steht ein neues 7,4-Zoll-Nebula-HDR-OLED-Display, das erstmals in der Ally-Reihe zum Einsatz kommt. Das Panel unterstützt eine Bildwiederholrate von 120 Hz, AMD FreeSync Premium Pro sowie eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.400 Nits. Zusätzlich werden Dolby Vision und eine sehr schnelle Reaktionszeit von 0,2 Millisekunden genannt. Eine spezielle Glasbeschichtung soll Reflexionen deutlich reduzieren und die Lesbarkeit im mobilen Einsatz verbessern.

Angetrieben wird das Handheld vom AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor, kombiniert mit 24 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und einer 1 TB großen PCIe-4.0-SSD. Laut ASUS soll das System damit für aktuelle AAA-Titel sowie KI-gestützte Upscaling-Funktionen wie Auto Super Resolution gerüstet sein, das ursprünglich aus Windows-11-Copilot+-Systemen bekannt ist.

Auch beim Bedienkonzept gibt es Neuerungen. Der überarbeitete D-Pad kann zwischen vier- und acht-Richtungssteuerung umgeschaltet werden und soll sich dadurch besser für verschiedene Genres wie Fighting Games eignen. Überarbeitete Face-Buttons, ein ergonomisches Grip-Design sowie neue TMR-Joysticks sollen zudem präzisere Eingaben und eine längere Lebensdauer ohne Drift ermöglichen.

Ein weiteres Highlight ist das sogenannte XBOX-Modus-Interface, das eine vereinfachte Navigation und ein konsolenähnliches Nutzungserlebnis bieten soll.

Zum Bundle gehören außerdem die ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses, die eine virtuelle 171-Zoll-Projektion mit bis zu 240 Hz Bildwiederholrate ermöglichen sollen. Die Brille wird direkt per USB-C verbunden und soll laut ASUS ein besonders immersives mobiles Setup schaffen, inklusive Head-Tracking und festen Anzeigemodi.

Mit dem ROG Xbox Ally X20 positioniert sich ASUS klar im Premium-Segment der Handheld-PCs und kombiniert leistungsstarke Hardware mit auffälligem Jubiläumsdesign und erweiterten AR-Funktionen.