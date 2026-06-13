ROG Xbox Ally X20: Xbox bringt Advanced Shader Delivery für mehr Spiele und AMD-Geräte

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Image: ASUS

Xbox erweitert Advanced Shader Delivery und beschleunigt zahlreiche Top-Spiele.

Xbox baut die Unterstützung für Advanced Shader Delivery (ASD) weiter aus. Die Technologie, die ursprünglich zusammen mit dem ROG Xbox Ally und dem ROG Xbox Ally X eingeführt wurde, steht mittlerweile auf weiteren AMD-basierten Geräten zur Verfügung und wird nun von immer mehr Spielen unterstützt.

ASD soll den ersten Spielstart deutlich verbessern, indem benötigte Shader bereits im Vorfeld kompiliert und installiert werden. Laut Xbox können dadurch die Ladezeiten beim ersten Start um bis zu 95 Prozent reduziert werden. Gleichzeitig sollen Ruckler minimiert und die Akkulaufzeit auf mobilen Geräten verbessert werden.

Spieler erkennen die aktive Funktion an der Meldung „Precompiled shaders installed“, die beim Laden unterstützter Titel angezeigt wird.

Die Liste der unterstützten Spiele wächst kontinuierlich weiter und umfasst mittlerweile zahlreiche bekannte Titel. Dazu gehören unter anderem Call of Duty: Black Ops 7, Clair Obscur: Expedition 33, Forza Horizon 6, Gears of War: Reloaded, Grounded 2, Hades 2, High On Life 2, Ninja Gaiden 4, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Starfield, Subnautica 2 und The Outer Worlds 2.

Auch weitere Spiele wie Avowed, Forza Motorsport, Microsoft Flight Simulator 2024, Sea of Thieves, South of Midnight, Silent Hill f oder The Elder Scrolls: Oblivion Remaster profitieren bereits von der Technologie.

Xbox betont zudem, dass sich die Unterstützung nicht nur auf bestehende Titel beschränken wird. Weitere Spiele sollen künftig für Advanced Shader Delivery vorbereitet werden. Gleichzeitig wurde Entwicklern ein neuer Leitfaden bereitgestellt, damit sie ihre Projekte über das Xbox Partner Center mit ASD-Unterstützung ausstatten können.

Mit der Ausweitung auf zusätzliche AMD-Geräte verfolgt Microsoft das Ziel, die Spielerfahrung auf Handhelds und anderen kompatiblen Systemen weiter zu optimieren und technische Hürden beim ersten Spielstart zu reduzieren.

Advanced Shader Delivery

1.      007 First Light
2.      Ark Survival Ascended
3.      Avowed
4.      Call of Duty: Black Ops 6
5.      Call of Duty: Black Ops 7
6.      Clair Obscur: Expedition 33
7.      Control Standard Edition
8.      Crimson Desert
9.      Dead Island 2
10.   Deep Rock Galactic
11.   Farming Simulator 25
12.   Final Fantasy VII Remake Intergrade
13.   Final Fantasy XVI
14.   Forspoken
15.   Forza Horizon 5
16.   Forza Horizon 6
17.   Forza Motorsport
18.   Gears of War: Reloaded
19.   Gears Tactics
20.   Grand Theft Auto V Enhanced
21.   Grounded 2
22.   Hades 2
23.   High On Life 2
24.   Hogwarts Legacy
25.   Keeper
26.   Lies of P
27.   Metro Exodus
28.   Microsoft Flight Simulator 2024
29.   Monster Hunter Rise
30.   NBA 2k26
31.   Ninja Gaiden 4
32.   Persona 3 Reload
33.   Resident Evil 2(2019)
34.   Resident Evil 3
35.   S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
36.   Sea of Thieves
37.   Silent Hill f
38.   Sniper Elite: Resistance
39.   South of Midnight
40.   Starfield
41.   Subnautica 2
42.   The Callisto Protocol
43.   The Elder Scrolls: Oblivion Remaster
44.   The Outer Worlds 2
45.   Where Winds Meet

 

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12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 295160 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.06.2026 - 13:25 Uhr

    Muss mal Oblivion Remastered testen. Vielleicht läuft es dann endlich zufriedenstellend

    0
  2. RumRoGERs 163675 XP First Star Silber | 13.06.2026 - 13:26 Uhr

    Ich bin ja ein fast Day One User der ROG Ally Z1 Extreme und ich find’s so cool, wie das Teil über die Jahre und Monate immer besser wurde und es noch kein Ende in Sicht.^^
    Das waren damals gut angelegte 600€^^

    1
    • Kitomy 88125 XP Untouchable Star 4 | 13.06.2026 - 13:57 Uhr
      Antwort auf RumRoGERs

      Das war dann aber die „weiße“ oder ?
      Denn ich habe da lange geschaut das die „schwarze“ mal für 699 zu haben ist, was nie der Fall war, hoffe ich zu mindestens xD

      1
      • RumRoGERs 163675 XP First Star Silber | 13.06.2026 - 14:34 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Doch die weiße. Die gab’s kurz nach Release bei ner Media Markt Aktion mit den -19% MWST für bisschen über 600€.^^
        Hab das Teil auch steuerlich abgesetzt wegen Windows. War ein Top Deal. xD

        0
  3. faktencheck 207300 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.06.2026 - 13:51 Uhr

    Das mit dem schnelleren ersten Start ist irrelevant da sich dadurch ja die Installationszeit verlängert.
    Dafür sind Verringerung Shader-Stutter und mehr Akkulaufzeit um so interessanter.

    0
    • DrFreaK666 295160 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 13.06.2026 - 14:43 Uhr
      Antwort auf faktencheck

      Die Installationszeit ist ja nur ein Mal höher. Aber bei jeder Treiberinstallation müssen Shader neu kompiliert werden

      0
  4. Katanameister 465930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.06.2026 - 14:19 Uhr

    Liest sich gut, weniger Ruckler und mehr Akkulaufzeit sollten jedem zu Gute kommen.

    0
  5. Captain Satan 127460 XP Man-at-Arms Gold | 13.06.2026 - 14:29 Uhr

    Ich bin mit meinem ROG auch ganz zufrieden und hoffe auf weitere Verbesserung.
    Es gibt schon noch ein paar Baustellen.

    Was ich überraschend viel nutze ist das Remote Play, also mit dem ROG Spiele im eigenen Heimnetzwerk von der XBOX streamen. Das ist praktisch ohne Latenz, Akkuschonend und beste Grafik und FPS weil das macht ja die XBOX.

    0
  6. Hey Iceman 917535 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 13.06.2026 - 15:38 Uhr

    Liest ja gut für Handhelds das die Akkuzeit dadurch verbessert wird.

    0
  7. XXPS 9980 XP Beginner Level 4 | 13.06.2026 - 17:36 Uhr

    Finde den Ally X einfach top. First light auf xbox gekauft und dank play anywhere nächste Woche im Krankenhaus auf dem Ally weiter spielen. MS macht echt viel falsch, aber auch einiges echt zum Vorteil der Gamer

    0
  9. Ralle89 174015 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 13.06.2026 - 23:02 Uhr

    Für mich leider viel zu teuer spare lieber auf die Helix 😅 da heißt es schon Jahre sparen

    0

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