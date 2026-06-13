ROG Xbox Ally X20: Xbox bringt Advanced Shader Delivery für mehr Spiele und AMD-Geräte

Xbox baut die Unterstützung für Advanced Shader Delivery (ASD) weiter aus. Die Technologie, die ursprünglich zusammen mit dem ROG Xbox Ally und dem ROG Xbox Ally X eingeführt wurde, steht mittlerweile auf weiteren AMD-basierten Geräten zur Verfügung und wird nun von immer mehr Spielen unterstützt.

ASD soll den ersten Spielstart deutlich verbessern, indem benötigte Shader bereits im Vorfeld kompiliert und installiert werden. Laut Xbox können dadurch die Ladezeiten beim ersten Start um bis zu 95 Prozent reduziert werden. Gleichzeitig sollen Ruckler minimiert und die Akkulaufzeit auf mobilen Geräten verbessert werden.

Spieler erkennen die aktive Funktion an der Meldung „Precompiled shaders installed“, die beim Laden unterstützter Titel angezeigt wird.

Die Liste der unterstützten Spiele wächst kontinuierlich weiter und umfasst mittlerweile zahlreiche bekannte Titel. Dazu gehören unter anderem Call of Duty: Black Ops 7, Clair Obscur: Expedition 33, Forza Horizon 6, Gears of War: Reloaded, Grounded 2, Hades 2, High On Life 2, Ninja Gaiden 4, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Starfield, Subnautica 2 und The Outer Worlds 2.

Auch weitere Spiele wie Avowed, Forza Motorsport, Microsoft Flight Simulator 2024, Sea of Thieves, South of Midnight, Silent Hill f oder The Elder Scrolls: Oblivion Remaster profitieren bereits von der Technologie.

Xbox betont zudem, dass sich die Unterstützung nicht nur auf bestehende Titel beschränken wird. Weitere Spiele sollen künftig für Advanced Shader Delivery vorbereitet werden. Gleichzeitig wurde Entwicklern ein neuer Leitfaden bereitgestellt, damit sie ihre Projekte über das Xbox Partner Center mit ASD-Unterstützung ausstatten können.

Mit der Ausweitung auf zusätzliche AMD-Geräte verfolgt Microsoft das Ziel, die Spielerfahrung auf Handhelds und anderen kompatiblen Systemen weiter zu optimieren und technische Hürden beim ersten Spielstart zu reduzieren.

Advanced Shader Delivery

1. 007 First Light 2. Ark Survival Ascended 3. Avowed 4. Call of Duty: Black Ops 6 5. Call of Duty: Black Ops 7 6. Clair Obscur: Expedition 33 7. Control Standard Edition 8. Crimson Desert 9. Dead Island 2 10. Deep Rock Galactic 11. Farming Simulator 25 12. Final Fantasy VII Remake Intergrade 13. Final Fantasy XVI 14. Forspoken 15. Forza Horizon 5 16. Forza Horizon 6 17. Forza Motorsport 18. Gears of War: Reloaded 19. Gears Tactics 20. Grand Theft Auto V Enhanced 21. Grounded 2 22. Hades 2 23. High On Life 2 24. Hogwarts Legacy 25. Keeper 26. Lies of P 27. Metro Exodus 28. Microsoft Flight Simulator 2024 29. Monster Hunter Rise 30. NBA 2k26 31. Ninja Gaiden 4 32. Persona 3 Reload 33. Resident Evil 2(2019) 34. Resident Evil 3 35. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 36. Sea of Thieves 37. Silent Hill f 38. Sniper Elite: Resistance 39. South of Midnight 40. Starfield 41. Subnautica 2 42. The Callisto Protocol 43. The Elder Scrolls: Oblivion Remaster 44. The Outer Worlds 2 45. Where Winds Meet