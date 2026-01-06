ROG XREAL R1: Neue 240‑Hz‑Gaming‑Brille sorgt für Aufsehen

Mit der ROG XREAL R1 stellt ASUS ein neues High‑End‑Wearable vor, das die Gaming‑Technik um ein weiteres Premium‑Gerät erweitert und gemeinsam mit XREAL entwickelt wurde.

In den Mittelpunkt rückt die weltweit erste Gaming‑Brille mit 240‑Hz‑Micro‑OLED‑Panels, die ein 1080p‑Bild liefert und ein virtuelles 171‑Zoll‑Display aus vier Metern Entfernung erzeugt.

Die ROG XREAL R1 setzt auf ein Sichtfeld von 57 Grad und kombiniert ihre Darstellung mit einem besonders leichten Design, das nur 91 Gramm wiegt.

Für zusätzliche Funktionen sorgen die Integration von 3DoF Anchor Mode und Follow Mode, wodurch die Brille verschiedene Darstellungsmodi unterstützt. Die ROG XREAL R1 nutzt zudem elektrochrome Linsen, die sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen können, und setzt beim Klang auf eine Zusammenarbeit mit Bose. Zum Lieferumfang gehört die ROG Control Dock, die mit zwei HDMI‑2.0‑Anschlüssen und einem DisplayPort‑1.4‑Port ausgestattet ist und damit eine breite Kompatibilität ermöglicht.

Die ROG XREAL R1 funktioniert über USB‑C mit PC, Konsolen, Handhelds sowie Android‑ und iOS‑Geräten und richtet sich damit an Nutzer, die ein flexibles Gaming‑Setup bevorzugen. Verfügbar sein soll die Brille in der ersten Hälfte des Jahres 2026, während ein Preis noch nicht genannt wurde. Die Einschätzung, dass die ROG XREAL R1 über 700 Dollar kosten könnte, bleibt vorerst eine persönliche Vermutung.