ROG XREAL R1: Neue 240‑Hz‑Gaming‑Brille sorgt für Aufsehen

Mit der ROG XREAL R1 stellt ASUS ein neues High‑End‑Wearable vor, das die Gaming‑Technik um ein weiteres Premium‑Gerät erweitert und gemeinsam mit XREAL entwickelt wurde.
In den Mittelpunkt rückt die weltweit erste Gaming‑Brille mit 240‑Hz‑Micro‑OLED‑Panels, die ein 1080p‑Bild liefert und ein virtuelles 171‑Zoll‑Display aus vier Metern Entfernung erzeugt.
Die ROG XREAL R1 setzt auf ein Sichtfeld von 57 Grad und kombiniert ihre Darstellung mit einem besonders leichten Design, das nur 91 Gramm wiegt.
Für zusätzliche Funktionen sorgen die Integration von 3DoF Anchor Mode und Follow Mode, wodurch die Brille verschiedene Darstellungsmodi unterstützt. Die ROG XREAL R1 nutzt zudem elektrochrome Linsen, die sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse anpassen können, und setzt beim Klang auf eine Zusammenarbeit mit Bose. Zum Lieferumfang gehört die ROG Control Dock, die mit zwei HDMI‑2.0‑Anschlüssen und einem DisplayPort‑1.4‑Port ausgestattet ist und damit eine breite Kompatibilität ermöglicht.
Die ROG XREAL R1 funktioniert über USB‑C mit PC, Konsolen, Handhelds sowie Android‑ und iOS‑Geräten und richtet sich damit an Nutzer, die ein flexibles Gaming‑Setup bevorzugen. Verfügbar sein soll die Brille in der ersten Hälfte des Jahres 2026, während ein Preis noch nicht genannt wurde. Die Einschätzung, dass die ROG XREAL R1 über 700 Dollar kosten könnte, bleibt vorerst eine persönliche Vermutung.
Frag mich was man da für eine Latenz hat. Da muss ja hundert pro etwas Verzögerung sein von der Konsole auf die Brille. Aber schon interessante Technik
Ich hab mal einen der Vorgänger von Xreal getestet, da war kaum Verzögern, also eigentlich gar nicht merkbar. Die Latenz ist allerdings ein bisschen höher, also ein COD Profi dürfte es schon merken. Ich hatte Forza über Cloud gespielt, da war null Latenz spürbar. Allerdings ist war die Grafikqualität nicht so gut, wobei ich es auch über Cloud spielte, was damals eh nicht super war. Man kann die Brille aber auch mit einem Zusatzapparat an die Xbox anschließen. Filme sahen auf jeden Fall Top aus. XReal hat auch eine 1200p Version, allerdings keine 240Hz, die man als Xbox Spieler eh nicht nutzen kann.
Hab mich kurzzeitig auch mal mit der Meta quest auseinander gesetzt. Ich finde die Technik sehr interessant und die 700€ die da angepeilt sind , sind ja ähnlich der MQ. Allerdings befürchte ich das mir beim zocken übel wird.
Diese Teil hier ist kein VR-Headset, sondern quasi „nur“ Bildschirmersatz.
Diese Art Brillen gibt es von anderen Herstellern schon ewig, neu sind aber die 240 Hz Bildrate.
Sehr geil, die Zukunft ist unaufhaltsam
Das wäre eine top Erweiterung fürs gaming setup 😅✌🏻 aber der Preis würde mich davon abhalten, vorerst 😅✌🏻
Würde das so gerne mal ausprobieren. Stelle mir das als ultimative Art des Gamings vor. Aber diese Brillen sind einfach sau teuer und man weiß nicht so richtig was man dafür bekommt