Rogue Company: John Rambo schließt sich dem Kampf an

Ab sofort können sich die Agenten von Rogue Company auf die Unterstützung eines der berühmtesten Hollywood-Actionhelden aller Zeiten verlassen: Niemand Geringeres als John Rambo aus Rambo (2008) wird in Form eines Skins für Seeker zum spielbaren Charakter!

Weitere thematisch passenden Gegenstände können in einem Event freigeschaltet werden. Das Update „Rambo King Cobra“ für Rogue Company entstand in Zusammenarbeit mit den führenden globalen Medienunternehmen Lionsgate (NYSE: LGF.A, LGF.B) und Millennium Media.

Selbst für die Eliteagenten der Rogue Company war Rambo stets ein Vorbild in Bezug auf Mut, Durchhaltevermögen und Talent. Nun kämpfen sie Seite an Seite und können ihren ersten gemeinsamen Einsatz kaum erwarten.

Spieler können das Rambo-Outfit-Paket kostet 2000 Rogue Bucks und stattet Spieler mit dem legendären Rambo-Skin für Seeker und einer scharfen Machete für den Einsatz im Dschungel aus. Mit dem Kauf des Paketes wird zudem Seeker zum Spielen freigeschaltet. Es enthält darüberhinaus einen mythischen, vom Film von 2008 inspirierten Waffenskin für das Sahara, das auch mit anderen Agenten verwendet werden kann.

Das Rambo-Crossover bringt außerdem ein Event, das für alle Spieler in Rogue Company zugänglich ist. Spieler können im Event Aufträge abschließen, die mit epischen und legendären Belohnungen vergütet werden, darunter der Wingsuit „Dschungelkobra“, ein Spielertitel und mehr.

Sechser-Gruppen & Nachbesetzung von AFK-Spielern

Rogue Company arbeitet im Rahmen der Initiative „Project Saint“ beharrlich an der kontinuierlichen Verbesserung der Spielerfahrung.

Drei zusätzliche Karten – Schmelzpunkt, Palast und Skyfell – sind nun auch im 6v6-Modus Team Deathmatch verfügbar, was die Gesamtzahl der Karten in diesem Modus auf 13 erhöht. Gleichzeitig können sich für 6v6-Spielmodi nun auch Sechsergruppen in die Warteschlange einreihen. Die Mission ist also klar: Fünf Freunde finden und Rogue Company spielen.

Ein weiteres, von der Community immer wieder angefragtes Feature geht mit dem neuen Update ebenfalls an den Start: Human Backfill. Dieses Feature ermöglicht die Nachbesetzung von Teamkameraden, die während eines laufenden Matches das Spiel verlassen, durch menschliche Nachrücker. Einen schnelleren Weg, direkt ins Spiel zu springen und einem Team in Not den Tag zu retten, gibt es nich. Das Feature ist zunächst als Experiment anzusehen und wird anhand des Feedbacks von Spielern weiter angepasst.

Weitere Informationen zum Update „Rambo King Cobra“ gibt es in den Patchnotes.