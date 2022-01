Rogue Company: Neuer Schurke und mehr, bevor das zweite Jahr startet

Glimpse ist der letzte Schurke von Rogue Company Jahr 1 und erscheint nächste Woche für Xbox. Wenn ihr den Jahr 1 Pass besitzt, gehört euch Glimpse bereits.

Neuer Schurke: Glimpse

Glimpse, ein genetisches Experiment, das abtrünnig geworden ist, betritt die Kampfzone. Wo sie einst ihre gestohlene Tarntechnologie benutzte, um ihren Schöpfern zu entkommen, setzt sie sie jetzt ein, um sie zu suchen. Glimpse schwört, diesen schattenhaften Feinden die gleiche Zerstörung zuzufügen, die sie für sie geplant hatten.

Projekt Saint

Mit diesem letzten Update von Jahr 1 beginnt auch offiziell das Projekt Saint, eine neue Initiative, die sich auf Verbesserungen der Lebensqualität und neue Spielerfahrungen in Rogue Company konzentriert.

Die ersten Schritte dazu habt ihr bereits in Season 4: Umbra Update gesehen, mit der Einführung eines komplett neuen Matchmakers für bessere Spiele und der Veröffentlichung des Battle Zone Spielmodus. First Watch Games plant, diesen Weg fortzusetzen und Rogue Company mit jedem Update besser zu machen. Das Team arbeitet bereits an Features wie „Human Backfill“, um Aussteiger zu ersetzen, und einer Überarbeitung des Interaktionssystems – kein Reparieren der Rüstung mehr, wenn man einen Teamkameraden mitnehmen will!

Neue Karte: Schmelze

Die Erfahrung von Glimpse mit geheimen Einrichtungen, die dubiose Experimente durchführen, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt: Einem KI-Forschungslabor ist es gelungen, seine Selbstzerstörungssequenz mit dem Ausbruch der schlafenden Vulkane der Erde zu verbinden, und Jackal hat gerade den Countdown gestartet.

Dieser heiße Ort ist der Schauplatz der neuesten Karte von Rogue Company, Meltdown, die mit dem Update Jahr 2: Season 1 im Februar erscheint. Taucht ein, verhindert eine globale Katastrophe und bringt einigen verrückten Wissenschaftlern bei, dass man einen Maschinengott nicht in die Lava der Welt stecken sollte.

Schaut euch dazu den Rogue Company Cinematic Teaser: Glimpse an: