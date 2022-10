Rogue Company: The Walking Dead Crossover enthüllt

Autor:, in / Rogue Company

Hi-Rez kündigt ein Crossover zwischen ihrem taktischen Third-Person-Shooter Rogue Company und der weltberühmten Comic-Serie The Walking Dead von Schöpfer Robert Kirkman, Skybound Entertainment, an.

Das legendäre Franchise The Walking Dead ist bekannt für seine düstere Perspektive auf das Überleben eines zivilisatorischen Zusammenbruchs und dessen Folgen – nachdem sich fast die gesamte Menschheit in fleischfressende Walker verwandelt hat.

Seit 2004 haben Rick und Michonne schon so viel überlebt, aber in Rogue Company werden sie es mit Schurken zu tun bekommen, die schlauer sind als Walker und besser ausgerüstet als Aasfresser. Das heißt, wenn Negan und seine blutrünstige Fledermaus Lucille nicht vorher ihre Rache bekommen.

Lancer wird zu Michonne, die ihr kompromissloses Katana schwingt und als Dallas-Outfit den Gruppenanführer und Hauptprotagonisten Rick unterstützt. Negan wird versuchen, als Outfit für den ebenso chaotischen Dima die Führung zu übernehmen.

Für jeden Charakter gibt es auch eine „klassische“ Schwarz-Weiß-Version, die der Darstellung in den Comics auffallend treu bleibt. Entwicklungsseitig gelten all diese Outfits als „Tier 5“, die höchste Qualität. Weitere themenbezogene Kosmetika werden erhältlich sein, darunter ein Wingsuit.

Für diese Zusammenarbeit haben die Teams von Rogue Company Monate damit verbracht, den klassischen Kunststil der The Walking Dead-Comics mit einer Cel-Shading-ähnlichen Technik für ein makelloses Ergebnis umzusetzen. Alle The Walking Dead-Inhalte werden am 18. Oktober mit der Veröffentlichung des entsprechenden Updates für Rogue Company direkt zum Kauf verfügbar sein.