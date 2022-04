Rogue Legacy 2: Fortsetzung erscheint Ende April

Autor:, in / Rogue Legacy 2

In einem neuen Video geben die Entwickler von Rogue Legacy 2 bekannt, dass Version 1.0 am 28. April 2022 für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Die Rogue Legacy 2 Entwickler verkünden: „Wir sind SUPER aufgeregt, ankündigen zu können, dass Rogue Legacy 2 endlich aus dem Early Access ausbricht und die Vollversion am 28. April 2022 zur Verfügung stehen wird.“ „Das ist weniger als ein Monat entfernt! Wir können die Emotionen, die wir empfinden, nicht in Worte fassen, nachdem wir so weit gekommen sind, und wir wissen, dass das erst der Anfang ist. Wir möchten uns bei allen Fans bedanken, alten und neuen, die dem Spiel im Early Access eine Chance gegeben haben. Danke, dass ihr auf dieser langen Reise zu uns gehalten habt. Es war eine unglaubliche Erfahrung, die wir sehr zu schätzen wissen. Aber das Beste von allem ist, dass wir jetzt ein Spiel haben, das ohne eure Unterstützung nicht da wäre, wo es heute ist.“

„Danke, dass ihr das Vermächtnis am Leben erhalten habt!“ „Schaut euch unbedingt unseren neuen, voll animierten Trailer an, mit dem wir diesen bedeutenden Anlass feiern!“

Der angesprochene Trailer ist hier zu sehen: