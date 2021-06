Roguebook: PC-Launch-Trailer stimmt auf Konsolen-Version ein

Autor:, in / Roguebook

NACON und Abrakam Entertainment geben bekannt, dass Abenteurer ab sofort ihre Trumpfkarten in Roguebook ausspielen können. Der Roguelike-Deckbuilder, der unter Mitarbeit von Richard Garfield, dem Schöpfer von Magic: The Gathering, entwickelt wurde, ist ab sofort auf Steam erhältlich und wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für Konsolen erscheinen.

Roguebook spielt in der Fantasy-Welt Faeria. Spieler stellen ein Team aus zwei Helden zusammen und treten dort in taktischen, rundenbasierten Kämpfen gegen die Legenden des Roguebook an. Das Roguebook ist ein verfluchtes Buch, dessen pure Existenz alle Lebewesen bedroht.

Ein Team bilden: Jeder der vier verfügbaren Helden hat seine eigenen Spezialkarten. Es muss eine Strategie entwickelt werden und die Karten müssen im bestmöglichen Moment und in der richtigen Reihenfolge ausgespielt werden, um verheerende Kombos auszulösen oder einen schwächeren Helden zu schützen.

Das Deck verbessern: Die Effekte der Karten können verstärkt werden, indem ihnen Edelsteine hinzugefügt werden. Durch das Transmutieren der Karten, können außerdem völlig neue Effekte erzeugt werden.

Je mehr Karten, desto besser: Im Gegensatz zu anderen Spielen dieser Art, bei denen das Verfeinern des Decks eine der wichtigsten Strategien ist, ermutigt Roguebook die Spieler dazu, ein möglichst großes Deck aufzubauen, um einzigartige Fähigkeiten für die Helden freizuschalten. Diese Fähigkeiten können für den Erfolg des Abenteuers unverzichtbar sein.

Die Welt auf eigene Art erkunden: Die Kapitel von Roguebook werden auf nicht-lineare Weise erzählt. Bereiche der Karte werden mit dem ausgeklügelten Tintensystem aufgedeckt. Dabei gilt: Je mehr erkundet wird, desto mehr Schätze lassen sich finden.

Jede Runde zählt: In echter Roguelike-Manier beginnen die Spieler nach einer Niederlage von vorn. Doch mit jedem Anlauf werden die Spieler auch stärker – dank neuer Karten, Fähigkeiten und permanenter Upgrades, die freigeschaltet werden können.

Roguebook ist ab sofort auf Steam erhältlich.

Roguebook erscheint zu einem späteren Zeitpunkt auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.