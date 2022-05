Roller Champions: Cinematic-Trailer feiert um 18:00 Uhr Premiere

Autor:, in / Roller Champions

Schaut euch heute um 18:00 Uhr den Cinematic-Trailer zum Free-to-Play-Spiel Roller Champions an.

In einer knappen halben Stunde wird Ubisoft den Cinematic-Trailer zu Roller Champions abfeuern.

Dann erfahren Spieler womöglich auch einen neuen Release-Termin für das Free-to-Play Sportspiel, zu dem es bereits mehrere Verschiebungen gab.

Roller Champions könnte sogar schon in der nächsten Woche erscheinen. So gab es vor einigen Tagen einen Hinweis darauf, dass die Veröffentlichung am 25. Mai stattfinden könnte.