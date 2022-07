Roller Champions: Kostenlose Staten Island Map veröffentlicht

Autor:, in / Roller Champions

Wie wir bereits berichtet haben, ist am 22. Juni 2022 die Disco Fever Season in Roller Champions gestartet. Jetzt könnt ihr euch weiter in das Geschehen stürzen, denn Ubisoft hat bekannt gegeben, dass ab sofort eine neue kostenlose Disco Fever Staten Island Map verfügbar ist.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Liberty Arena gibt es im folgenden Video: