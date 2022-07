Roller Champions: Übisoft stellt klar: Spiel wird nicht eingestellt

Nachdem zuletzt Gerüchte die Runde gemacht hatten, dass die Unterstützung des Free-to-Play-Titels Roller Champions bereits nach Season 3 ihr Ende finden könnte, meldete sich nun der Twitter-Account des Spiels zu Wort.

Es gebe keine Pläne für die Einstellung der Unterstützung und Ubisoft baue auch weiterhin auf das Sportspiel. Vielmehr habe man sich dazu entschieden, die Disco-Fever-Season zu verlängern, um an einem Patch zu arbeiten, durch welchen eine Cross-Invite-Funktion hinzugefügt sowie diverse Fehler ausgemerzt werden sollen.

Nach der Veröffentlichung des Patches sollen noch vor dem Start der nächsten Season weitere, von der Community gewünschte Verbesserungen folgen. Für die nächste Season seien bereits aufregende Inhalte geplant, man wolle sich allerdings zuerst die nötige Zeit nehmen, um das Spiel in den passenden Zustand zu versetzen.

„Hallo Champions!“

„Um es gleich vorweg zu nehmen: Roller Champions wird nicht eingestellt, und Ubisoft unterstützt es voll und ganz.“

„Was das Entwicklerteam von Roller Champions gerade macht, ist sicherzustellen, dass wir uns auf das konzentrieren, was unsere Spieler uns gesagt haben, dass es verbessert werden muss, und das hat Vorrang vor allen anderen Prioritäten. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir die Länge von Disco Fever verlängern. Wir tun dies aus zwei Hauptgründen: 1. Wir werden einen Patch herausbringen, der Cross-Invites enthält, damit wir das Versprechen des Spiels einlösen können, ein wirklich soziales Erlebnis zu sein. Wir werden ankündigen, wann dieser Patch erscheinen wird, sobald er validiert und einsatzbereit ist. 2. Wir werden uns genügend Zeit nehmen, um die Probleme zu lösen, die unsere Spieler als störend empfunden haben, bevor wir die neue Saison veröffentlichen. Der Cross-Invite-Patch wird Korrekturen enthalten, aber wir werden nach seiner Veröffentlichung an weiteren Verbesserungen arbeiten, bevor wir die nächste Saison starten.“

„Was die Inhalte angeht, können wir euch sagen, dass wir für die nächsten Saisons spannende Dinge geplant haben. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass wir unseren Spielern gerecht werden müssen, bevor wir neue Inhalte veröffentlichen, weshalb wir uns die nötige Zeit dafür nehmen.“

„Ihr könnt sicher sein, dass wir euch auf dem Laufenden halten werden, wenn es weitergeht. C Das Roller Dev Team!“