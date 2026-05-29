RollerCoaster Tycoon Classic: Theme-Park-Klassiker jetzt auf Xbox und PS4 mit neuen Features

RollerCoaster Tycoon Classic ist ab sofort auf Nintendo Switch 2, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Mit dem heutigen Launch bringt Atari die klassische Aufbau- und Management-Simulation auf eine noch breitere Konsolenbasis.

Die Veröffentlichung erweitert die Verfügbarkeit des Titels über alle Plattformen der achten und neunten Konsolengeneration hinweg. Damit soll der Zugang für neue Spieler ebenso wie für langjährige Fans sichergestellt werden.

Entwickelt wurde die Reihe ursprünglich von Chris Sawyer, der mit dem Originaltitel eine der prägendsten Aufbau-Simulationen des Genres geschaffen hat. Die aktuelle Classic-Version kombiniert Inhalte aus dem ersten und zweiten Teil der Serie und bietet insgesamt 95 Szenarien.

Im Mittelpunkt steht weiterhin das klassische Gameplay: Spieler bauen Stück für Stück komplexe Achterbahnen, gestalten Freizeitparks und übernehmen das vollständige Management von Besucherströmen, Finanzen und Park-Attraktivität. Die kreative Freiheit bleibt dabei ein zentrales Element der Spielerfahrung.

Die neue Konsolenversion bringt zudem angepasste Steuerungsoptionen mit sich. Auf der Nintendo Switch 2 Edition werden unter anderem erweiterte Auflösungen sowie Joy-Con 2 Maussteuerung unterstützt. Zusätzlich ist ein Upgrade-Paket für Besitzer der Switch-Version verfügbar.

Die Preisgestaltung variiert je nach Plattform: Während die Switch 2 Version bei 29,99 US-Dollar liegt, ist der Titel auf Xbox One und PlayStation 4 für 24,99 US-Dollar erhältlich.

Mit dem heutigen Release setzt RollerCoaster Tycoon Classic seine Präsenz auf modernen Konsolen konsequent fort und bringt eines der bekanntesten Management-Spiele einer neuen Spielergeneration näher.