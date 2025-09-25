Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven: Abenteuer erstmals für Xbox erhältlich

Square Enix gab heute bekannt, dass das RPG Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ab sofort digital für Xbox Series X|S und Xbox für PC mit Xbox Play Anywhere-Unterstützung im Microsoft Store erhältlich ist.

Außerdem gibt es für das Spiel bis zum 8. Oktober einen Rabatt von 30 % auf die Xbox- und Windows-Version. Zudem steht eine kostenlose Demo zur Verfügung, deren Speicherdaten in das vollständige Spiel übertragen werden können.

In Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven begeben sich Spieler in ein Generationen-übergreifendes Abenteuer, um ihr Reich zu schützen und zu erweitern. Durch das Freiform-Szenariosystem, für das die SaGa-Reihe bekannt ist, beeinflussen sie den Verlauf der Geschichte und damit auch, welche nachfolgende Generation den Thron erbt.

Entwickelt von dem Team, das für das Remake von Trials of Mana von 2020 verantwortlich war, bietet dieses Remake eine moderne Grafik, ein überarbeitetes strategisches Gameplay und verschiedene andere Verbesserungen, die sowohl langjährige SaGa-Fans als auch Neueinsteiger begeistern werden. Dazu gehört die Option, zwischen dem Original-Soundtrack und einer neu arrangierten Version zu wählen, sowie drei Schwierigkeitsgrade, die jederzeit angepasst werden können.

Neueinsteiger können sich das Einführungsvideo zu Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ansehen, um mehr über das Spiel und die Mechaniken zu erfahren: