ROMEO IS A DEAD MAN: Accolades-Trailer zum neuen Update veröffentlicht

Nach zahlreichen positiven Kritiken feiert ROMEO IS A DEAD MAN seinen bisherigen Erfolg mit einem neuen Accolades Trailer. Gleichzeitig würdigt das Video die Veröffentlichung des aktuellen „ROMEO’S UPDATED, MAN“-Updates.
Im Trailer stehen die Bewertungen internationaler Medien im Mittelpunkt. Zahlreiche Zitate heben die rasante Action und den besonderen Stil des Spiels hervor und zeigen, wie positiv ROMEO IS A DEAD MAN seit seiner Veröffentlichung aufgenommen wurde.
Mit einem Augenzwinkern bedankt sich das Entwicklerteam außerdem bei allen Spielern und Kritikern. Neben den lobenden Stimmen enthält der Trailer auch einige humorvolle Einlagen, die den ungewöhnlichen Ton des Spiels unterstreichen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist ein sehr cooles Spiel geworden. Hat .kr persönlich viel Spaß bereitet. Wer die Werke von Suda51 nicht kennt. Er ist der Quentin Tarantino bei seinen Videospielen. Überzogene Gewalt, abgefahrene Geschichte und lustige bis sinnlose Minispiele zwischen den Leveln
Um das Spiel war es längere Zeit recht still, werde es irgendwann auf jeden Fall zocken.
Mich spricht es nicht an aber wünsche allen viel Spaß damit 😊
Mann, das will ich auch noch spielen.
Kommen einfach zu viele Spiele raus 😀