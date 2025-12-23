Romeo is a Dead Man: Der Star Destroyer sorgt für brutale Sci‑Fi‑Action

Die zweite Episode von GhM Direct 30 Seconds rückt erneut Romeo is a Dead Man in den Fokus und präsentiert mit dem Star Destroyer eine weitere brutale Nahkampfwaffe des Protagonisten.

Die ultrakurzen Clips der Reihe liefern schnelle Einblicke in das kompromisslose Kampfsystem und steigern die Vorfreude auf das kommende Sci‑Fi‑Spektakel. Weitere GhMD30sec‑Folgen sind bereits angekündigt und sollen in den nächsten Wochen erscheinen.

Romeo is a Dead Man erscheint am 11. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und Windows. Das Spiel setzt auf extrem gewalttätige Science‑Fiction‑Action, stylisierte Kämpfe und eine düstere Atmosphäre, die typisch für Grasshopper‑Manufacture‑Produktionen ist.