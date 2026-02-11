ROMEO IS A DEAD MAN: Erste Wertungen zum neuen Spiel von Suda51

Romeo is a Dead Man erscheint heute für Xbox Series X|S. So fielen die ersten internationalen Wertungen aus.

Der Third‑Person‑Singleplayer‑Titel ROMEO IS A DEAD MAN feiert heute seinen Release auf Xbox Series X|S – begleitet von den ersten internationalen Wertungen.

Auf OpenCritic erreicht das Spiel aktuell einen Score von 73, während Metacritic 72 Punkte ausweist. Damit startet das Kapitel rund um Protagonist Romeo Stargazer mit einem soliden, wenn auch nicht überragenden Echo.

In Romeo is a Dead Man übernehmen Spieler die Kontrolle über Romeo Stargazer, dessen Geschichte in mehrere Kapitel unterteilt ist. Das Abenteuer kombiniert unvorhersehbare Wendungen, intensive Kämpfe und optionale Nebenmissionen, die das Tempo individuell anpassbar machen. Die Mischung aus Action, Story und Erkundung bildet den Kern des Erlebnisses.

ROMEO IS A DEAD MAN – Medaillenspiegel

Gameblast 9/10

CGMagazine 9/10

PlayStation Universe 9/10

RPG Site 9/10

Dualshockers 9/10

Game Informer 8.3/10

Gamereactor 8/10

NoisyPixel 8/10

TrueGaming 8/10

Techradar Gaming 8/10

Slant Magazine 8/10

Gamerant 8/10

XboxEra 7,5/10

Xbox Achievements 70%

IGN 7/10

GamingBolt 6/10

GameSpot 5/10