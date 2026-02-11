ROMEO IS A DEAD MAN: Erste Wertungen zum neuen Spiel von Suda51

Romeo is a Dead Man erscheint heute für Xbox Series X|S. So fielen die ersten internationalen Wertungen aus.

Der Third‑Person‑Singleplayer‑Titel ROMEO IS A DEAD MAN feiert heute seinen Release auf Xbox Series X|S – begleitet von den ersten internationalen Wertungen.

Auf OpenCritic erreicht das Spiel aktuell einen Score von 73, während Metacritic 72 Punkte ausweist. Damit startet das Kapitel rund um Protagonist Romeo Stargazer mit einem soliden, wenn auch nicht überragenden Echo.

In Romeo is a Dead Man übernehmen Spieler die Kontrolle über Romeo Stargazer, dessen Geschichte in mehrere Kapitel unterteilt ist. Das Abenteuer kombiniert unvorhersehbare Wendungen, intensive Kämpfe und optionale Nebenmissionen, die das Tempo individuell anpassbar machen. Die Mischung aus Action, Story und Erkundung bildet den Kern des Erlebnisses.

ROMEO IS A DEAD MAN – Medaillenspiegel

  • Gameblast 9/10
  • CGMagazine 9/10
  • PlayStation Universe 9/10
  • RPG Site 9/10
  • Dualshockers 9/10
  • Game Informer 8.3/10
  • Gamereactor 8/10
  • NoisyPixel 8/10
  • TrueGaming 8/10
  • Techradar Gaming 8/10
  • Slant Magazine 8/10
  • Gamerant 8/10
  • XboxEra 7,5/10
  • Xbox Achievements 70%
  • IGN 7/10
  • GamingBolt 6/10
  • GameSpot 5/10

  1. Ash2X 314880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.02.2026 - 17:34 Uhr

    Kreativ ist es, aber das Gameplay selbst wirkte zumindest in den Videos leider ähnlich unbeholfen wie Mo More Heroes 3…

  3. Rotten 99405 XP Posting Machine Level 4 | 11.02.2026 - 18:29 Uhr

    Sieht echt stark aus 🤜🏻 gute Wertungen hat et ja bekommen ✌🏻 werd ik mir ma in nem sale gönnen 😅

  5. Katanameister 323060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.02.2026 - 18:44 Uhr

    Die 5/10 oder auch 6/10 sind ja mal wieder komisch, wird schon nicht schlecht sein.

    • Kitomy 51775 XP Nachwuchsadmin 5+ | 11.02.2026 - 18:57 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Sehr viele Tester von der sogenannten Fachpresse kann man getrost ignorieren…
      Immer öfter werden kretierien herangezogen die in einer Spiele Bewertung überhaupt nix zu suchen haben …
      Oder die Tester sind nicht neutral…. bzw. kommen mit dem Genere überhaupt nicht zu recht und und und.

      Ich finde der Vergleich von der GameStar in Sachen Dragon Age the Failguard und CO-E33 zeigt immer ganz deutlich was solche Wertungen noch für Wert haben ….

      Die beiden Spiele trennen bei denen nur 1 Punkt …

      • Katanameister 323060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.02.2026 - 19:26 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Gamestar ist auch übel, Failguard 86, natürlich 🙃, Ryse Son of Rome hat einfach eine 68 bekommen, lächerlich 💩.

Hinterlasse eine Antwort