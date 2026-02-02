ROMEO IS A DEAD MAN: Fünf neue 30‑Sekunden‑Clips zeigen gnadenloses Arsenal

ROMEO IS A DEAD MAN: Fünf neue 30‑Sekunden‑Clips zeigen, wie gnadenlos das Arsenal wirklich ist

Manchmal reichen 30 Sekunden, um eine ganze Spielwelt zu definieren. Genau dieses Prinzip verfolgt ROMEO IS A DEAD MAN mit seiner laufenden GhM Direct 30 Seconds-Reihe – und die neuesten Episoden zeigen erneut, wie kompromisslos, absurd und stilisiert brutal das Action‑Projekt inszeniert ist.

Die fünf frischen Clips wirken wie kleine, präzise gesetzte Nadelstiche: Jeder fokussiert ein einzelnes Werkzeug der Zerstörung, aber zusammen ergeben sie ein Bild davon, wie vielseitig und chaotisch das Kampfsystem werden dürfte.

GhM Direct 30 Seconds: Ep. 13 – SentryCannon

GhM Direct 30 seconds: Ep.12 – GREENTORNADO

GhM Direct 30 seconds: Ep.11 – SUICIDEATTACK

GhM Direct 30 seconds: Ep.10 – Weapon Compilation

GhM Direct 30 seconds: Ep.09 – FROSTBOLT