ROMEO IS A DEAD MAN: Fünf neue 30‑Sekunden‑Clips zeigen gnadenloses Arsenal

Manchmal reichen 30 Sekunden, um eine ganze Spielwelt zu definieren. Genau dieses Prinzip verfolgt ROMEO IS A DEAD MAN mit seiner laufenden GhM Direct 30 Seconds-Reihe – und die neuesten Episoden zeigen erneut, wie kompromisslos, absurd und stilisiert brutal das Action‑Projekt inszeniert ist.
Die fünf frischen Clips wirken wie kleine, präzise gesetzte Nadelstiche: Jeder fokussiert ein einzelnes Werkzeug der Zerstörung, aber zusammen ergeben sie ein Bild davon, wie vielseitig und chaotisch das Kampfsystem werden dürfte.
GhM Direct 30 Seconds: Ep. 13 – SentryCannon
GhM Direct 30 seconds: Ep.12 – GREENTORNADO
GhM Direct 30 seconds: Ep.11 – SUICIDEATTACK
GhM Direct 30 seconds: Ep.10 – Weapon Compilation
GhM Direct 30 seconds: Ep.09 – FROSTBOLT
11 Kommentare
So langsam reicht es mal mit den ganzen Videos 😅.
Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Das Spiel gehört zu meinen absoluten Most-Wanted-Games 2026.
Ich finde es ganz gut, reicht aber nicht um oben zu stehen wie bei Fable, Forza, oder auch Gears E-Day.
Es steht nicht so weit oben wie Gears of War, Forza Horizon oder Fable, aber zumindest steht es auf derselben Liste. Auf meiner Liste stehen aber auch Spiele wie z. B. John Carpenter’s Toxic Commando.
Das ist mir zu verwirrend verrückt 😜
Ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr noch viel verrückter wird. Genau das macht das Spiel ja so gut.
Absolut, nur wer sich auf sowas einlassen kann hat auch Spaß damit. Absolutes Nischenspiel.
Ich mag Nischenspiele. Ich habe an solchen Spielen tatsächlich oft mehr Spaß als an den meisten Mainstreamtiteln.
Da bin ich raus. Sieht mir auch zu überdreht aus 😅 Allen anderen wünsche ich damit aber viel Spaß!
Die Videos sind gut, will et endlich ma spielen 😅✌🏻
Ich glaube das Spiel ist doch nichts für mich.