ROMEO IS A DEAD MAN: Fünf neue 30‑Sekunden‑Clips zeigen gnadenloses Arsenal

11 Autor: , in News / ROMEO IS A DEAD MAN
Übersicht
Image: GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.

ROMEO IS A DEAD MAN: Fünf neue 30‑Sekunden‑Clips zeigen, wie gnadenlos das Arsenal wirklich ist

Manchmal reichen 30 Sekunden, um eine ganze Spielwelt zu definieren. Genau dieses Prinzip verfolgt ROMEO IS A DEAD MAN mit seiner laufenden GhM Direct 30 Seconds-Reihe – und die neuesten Episoden zeigen erneut, wie kompromisslos, absurd und stilisiert brutal das Action‑Projekt inszeniert ist.

Die fünf frischen Clips wirken wie kleine, präzise gesetzte Nadelstiche: Jeder fokussiert ein einzelnes Werkzeug der Zerstörung, aber zusammen ergeben sie ein Bild davon, wie vielseitig und chaotisch das Kampfsystem werden dürfte.

GhM Direct 30 Seconds: Ep. 13 – SentryCannon

GhM Direct 30 seconds: Ep.12 – GREENTORNADO

GhM Direct 30 seconds: Ep.11 – SUICIDEATTACK

GhM Direct 30 seconds: Ep.10 – Weapon Compilation

GhM Direct 30 seconds: Ep.09 – FROSTBOLT

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ROMEO IS A DEAD MAN

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
        • Bootie Sweat 16820 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 02.02.2026 - 12:58 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Es steht nicht so weit oben wie Gears of War, Forza Horizon oder Fable, aber zumindest steht es auf derselben Liste. Auf meiner Liste stehen aber auch Spiele wie z. B. John Carpenter’s Toxic Commando.

          0
  3. DangerAron 8310 XP Beginner Level 4 | 02.02.2026 - 11:31 Uhr

    Da bin ich raus. Sieht mir auch zu überdreht aus 😅 Allen anderen wünsche ich damit aber viel Spaß!

    0
  4. Rotten 97725 XP Posting Machine Level 4 | 02.02.2026 - 11:51 Uhr

    Die Videos sind gut, will et endlich ma spielen 😅✌🏻

    1

Hinterlasse eine Antwort