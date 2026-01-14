ROMEO IS A DEAD MAN: GhM Direct präsentiert mit Yggdrasil und Diaspora zwei markante Waffen

Mit zwei frischen Kurzfolgen setzt GhM Direct 30 seconds seine Reihe zu Romeo Is a Dead Man fort und rückt erneut besondere Waffen in den Fokus.

Die achte Episode widmet sich der Yggdrasil, einer massiven Bazooka, die im Video als wuchtiges Werkzeug für explosive Momente inszeniert wird. Die Präsentation zeigt, wie das Gerät als zentrales Element im Arsenal von Romeo hervorsticht und die Action des Spiels visuell unterstreicht.

Bereits zuvor stellte Episode 7 die Diaspora vor, eine elektrische Schrotflinte, die mit ihrem markanten Design und ihrer kraftvollen Wirkung hervorgehoben wird. Die Folge zeigt, wie die Waffe im Gefecht eingesetzt werden kann und welchen Stil sie in das Spielgeschehen bringt.