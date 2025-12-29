Romeo is a Dead Man: GhM Direct zeigt neue Waffe: Der „Juggernaut“ schlägt ein

GhM Direct zeigt neue Waffe: Der „Juggernaut“ schlägt in Romeo is a Dead Man ein

Die dritte Episode von GhM Direct 30 seconds rückt Romeo is a Dead Man erneut in den Fokus und präsentiert diesmal den Juggernaut, eine wuchtige Nahkampfwaffe im Boxing‑Stil, die Romeo im Kampf einsetzen kann.

Die kurze, aber prägnante Vorstellung zeigt, dass das Spiel weiterhin stark auf stilisierte Action, markante Waffen und charakterzentriertes Gameplay setzt. Für euch deutet das darauf hin, dass der Titel nicht nur auf Schusswaffen, sondern auch auf intensive Melee‑Mechaniken setzt.

Die Reihe GhMD30sec. soll in den kommenden Wochen fortgesetzt werden und weitere Elemente des Spiels vorstellen. Damit baut Grasshopper Manufacture das Marketing rund um den Titel kontinuierlich aus und liefert euch in kleinen Häppchen neue Einblicke in Waffen, Movesets und Stilrichtungen.

Romeo is a Dead Man erscheint am 11. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und Windows. Die Präsentation des Juggernaut unterstreicht, dass das Spiel weiterhin auf eine Mischung aus überdrehtem Stil, intensiver Action und charakterstarken Waffen setzt.