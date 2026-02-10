ROMEO IS A DEAD MAN: Launch‑Trailer zeigt ein zersplittertes Funk‑Universum

10 Autor: , in News / ROMEO IS A DEAD MAN
Image: GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.

Der neue Trailer zu Romeo is a Dead Man mixt surreale Welten, harte Cuts und Old‑School‑Hip‑Hop von Scha Dara Parr.

Statt eines klassischen Story‑Trailers setzt ROMEO IS A DEAD MAN zum Release auf pure Atmosphäre. Der Launch‑Trailer wirft euch mitten hinein in eine Welt, die wirkt, als wäre sie in tausend Teile zerbrochen – ein Mosaik aus Neon, Noir und psychedelischen Fragmenten, durch das sich Romeo seinen Weg bahnt.

Mit dem Launch‑Trailer macht das Spiel klar, dass es nicht auf sichere Genre‑Konventionen setzt, sondern auf Stil, Fragmentierung und ein bewusst unruhiges Erzähltempo. Genau das könnte Romeo is a Dead Man zu einem der spannendsten Indie‑Titel der Saison machen.

  2. DrFreaK666 210465 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.02.2026 - 12:21 Uhr

    Wie viele News soll es von diesem Spiel noch geben? Man kann’s auch übertreiben.
    Sehs schon kommen: „Romeo is a Dead Man Director muss zwei Mal täglich kacken“

    0
  4. Devilsgift 129115 XP Man-at-Arms Onyx | 10.02.2026 - 12:46 Uhr

    Ich werde irgendwann mal zugreifen, alleine weil es so verrückte Sachen macht.

    1

