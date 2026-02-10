ROMEO IS A DEAD MAN: Launch‑Trailer zeigt ein zersplittertes Funk‑Universum

Statt eines klassischen Story‑Trailers setzt ROMEO IS A DEAD MAN zum Release auf pure Atmosphäre. Der Launch‑Trailer wirft euch mitten hinein in eine Welt, die wirkt, als wäre sie in tausend Teile zerbrochen – ein Mosaik aus Neon, Noir und psychedelischen Fragmenten, durch das sich Romeo seinen Weg bahnt.
Mit dem Launch‑Trailer macht das Spiel klar, dass es nicht auf sichere Genre‑Konventionen setzt, sondern auf Stil, Fragmentierung und ein bewusst unruhiges Erzähltempo. Genau das könnte Romeo is a Dead Man zu einem der spannendsten Indie‑Titel der Saison machen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Der Trailer ist ja mal völlig abgespaced 😅.
Wie viele News soll es von diesem Spiel noch geben? Man kann’s auch übertreiben.
Sehs schon kommen: „Romeo is a Dead Man Director muss zwei Mal täglich kacken“
„Wie viele News soll es von diesem Spiel noch geben?“
Alle natürlich.
Ist doch auch ganz normal, dass es zum Release einen Launch-Trailer gibt.
Das beantwortet „Wie viele News soll es von diesem Spiel noch geben?“ nicht. In letzter Zeit wird man da überflutet. Als gäbe es sonst keine anderen Spiele
Wahrscheinlich kommen nicht mehr allzu viele News zu dem Titel. Nach dem Release-Trailer folgt meist nur noch der Tests bzw. die Review.
Es gab 12 oder 13 News zum Spiel. Andere Spiele bekommen deutlich weniger Aufmerksamkeit
Ich habe sie nicht gezählt, aber kann gut sein.
Das Spiel muss ienfach verrückt sein.
Ich werde irgendwann mal zugreifen, alleine weil es so verrückte Sachen macht.