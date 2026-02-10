ROMEO IS A DEAD MAN: Launch‑Trailer zeigt ein zersplittertes Funk‑Universum

Statt eines klassischen Story‑Trailers setzt ROMEO IS A DEAD MAN zum Release auf pure Atmosphäre. Der Launch‑Trailer wirft euch mitten hinein in eine Welt, die wirkt, als wäre sie in tausend Teile zerbrochen – ein Mosaik aus Neon, Noir und psychedelischen Fragmenten, durch das sich Romeo seinen Weg bahnt.

Mit dem Launch‑Trailer macht das Spiel klar, dass es nicht auf sichere Genre‑Konventionen setzt, sondern auf Stil, Fragmentierung und ein bewusst unruhiges Erzähltempo. Genau das könnte Romeo is a Dead Man zu einem der spannendsten Indie‑Titel der Saison machen.