ROMEO IS A DEAD MAN: Neue Waffen‑Enthüllungen in zwei frischen GhM‑Direct‑Episoden

ROMEO IS A DEAD MAN und die neuesten Folgen von GhM Direct 30 seconds liefern euch zwei neue Einblicke in das ultra‑brutale Science‑Fiction‑Abenteuer, das am 11. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

In Episode 05 rückt die Discovery in den Mittelpunkt, eine der ersten Fernkampfwaffen, die Romeo in dieser Reihe einsetzen kann und die den Stil des Spiels klar definiert.

Die Präsentation zeigt, wie ROMEO IS A DEAD MAN seine Waffenvielfalt Schritt für Schritt erweitert und damit die Grundlage für das kommende Arsenal legt.

In Episode 06 folgt mit der Nebuchadnezzar ein Maschinengewehr‑ähnliches Ranged‑Weapon‑Upgrade, das den Fokus auf schnelle Feuerkraft und aggressives Combat‑Gameplay verstärkt.

Die kurzen Clips aus GhM Direct 30 seconds unterstreichen, wie ROMEO IS A DEAD MAN seine Waffenwelt inszeniert und welche Rolle die einzelnen Tools im Verlauf des Spiels einnehmen. Weitere Episoden sind bereits angekündigt, sodass ROMEO IS A DEAD MAN weiterhin mit neuen Einblicken auf sich aufmerksam macht, während der Release näher rückt.