ROMEO IS A DEAD MAN: Neues GhM‑Direct‑Mini‑Update zeigt Romeos vielseitige Arcadia‑Waffe

Image: GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.

GhM „Direct 30 seconds“ Episode 4 präsentiert die Arcadia aus ROMEO IS A DEAD MAN.

Die vierte Episode von GhM Direct 30 seconds rückt die Arcadia in den Mittelpunkt, eine der vielseitigsten Nahkampfwaffen, die Romeo in ROMEO IS A DEAD MAN einsetzen kann.

Die kurze Präsentation zeigt erneut das kompakte Format der Reihe, das einzelne Elemente des Spiels hervorhebt und damit einen schnellen Einblick in zentrale Gameplay‑Aspekte bietet. Die Episode setzt den Fokus klar auf die Funktionalität der Waffe und unterstreicht ihre Bedeutung innerhalb des Kampfsystems.

Die Reihe GhM Direct 30 seconds wird fortgesetzt, und weitere Episoden sind bereits angekündigt.

Die kurzen Einblicke sollen das Interesse am Spiel steigern, während der Veröffentlichungstermin näher rückt. ROMEO IS A DEAD MAN erscheint am 11. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und Windows‑Plattformen und positioniert sich als neuer Titel im Action‑Segment.

Episode 3

Episode 2

Episode 1

  1. Banshee3774 139692 XP Elite-at-Arms Gold | 03.01.2026 - 07:05 Uhr

    Ich weiß noch immer nicht, was ich von dem Art style halten soll. Irgendwie sieht das komisch aus

    0
  3. DerOpaZockt 82600 XP Untouchable Star 2 | 03.01.2026 - 07:16 Uhr

    Ein Teil in mir sagt „haben wollen“, ein anderer Teil sagt „was ist das denn für ein Müll“. Ich glaube, ich muss noch weitere News sehen um mich irgendwann zu entscheiden.

    0
  4. Katanameister 284160 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 03.01.2026 - 08:03 Uhr

    Sieht doch ganz gut aus, vielleicht kommt noch eine Demo raus für Unentschlossene.

    0

