ROMEO IS A DEAD MAN: Neues GhM‑Direct‑Mini‑Update zeigt Romeos vielseitige Arcadia‑Waffe

Die vierte Episode von GhM Direct 30 seconds rückt die Arcadia in den Mittelpunkt, eine der vielseitigsten Nahkampfwaffen, die Romeo in ROMEO IS A DEAD MAN einsetzen kann.

Die kurze Präsentation zeigt erneut das kompakte Format der Reihe, das einzelne Elemente des Spiels hervorhebt und damit einen schnellen Einblick in zentrale Gameplay‑Aspekte bietet. Die Episode setzt den Fokus klar auf die Funktionalität der Waffe und unterstreicht ihre Bedeutung innerhalb des Kampfsystems.

Die Reihe GhM Direct 30 seconds wird fortgesetzt, und weitere Episoden sind bereits angekündigt.

Die kurzen Einblicke sollen das Interesse am Spiel steigern, während der Veröffentlichungstermin näher rückt. ROMEO IS A DEAD MAN erscheint am 11. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und Windows‑Plattformen und positioniert sich als neuer Titel im Action‑Segment.

