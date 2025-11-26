Romeo is a Dead Man: Neuigkeiten zum Spiel in der nächsten Woche

2 Autor: , in News / Romeo is a Dead Man
Übersicht

In einer Grasshopper Direct Präsentation wird es nächste Woche auch ein Update und Neuigkeiten zu Romeo is a Dead Man geben.

Grasshopper Manufacture hat heute angekündigt, die Klingen zu schärfen und das Arsenal für die dritte Ausgabe des Grasshopper Direct vorzubereiten.

Am 5. Dezember um 02:00 Uhr wird die neue Ausgabe auf dem Grasshopper Archives Channel YouTube veröffentlicht.

Neben brandneuen Updates wird die Grasshopper Direct auch mehr über das kommende, völlig verrückte Sci-Fi-Actionspiel Romeo is a Dead Man zeigen.

Bei der Präsentation werdet ihr auch einen Blick hinter die Kulissen der Spielentwicklung werfen und noch nie zuvor gesehenes Gameplay sehen.

Romeo is a Dead Man wird 2026 auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Romeo is a Dead Man

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. danbu 67070 XP Romper Domper Stomper | 26.11.2025 - 18:11 Uhr

    Romeo must Die, Romeo is a Dead Man…was haben sie nur alle gegen den armen Mann? 🙁

    0

Hinterlasse eine Antwort