Romeo is a Dead Man: Neuigkeiten zum Spiel in der nächsten Woche

Grasshopper Manufacture hat heute angekündigt, die Klingen zu schärfen und das Arsenal für die dritte Ausgabe des Grasshopper Direct vorzubereiten.
Am 5. Dezember um 02:00 Uhr wird die neue Ausgabe auf dem Grasshopper Archives Channel YouTube veröffentlicht.
Neben brandneuen Updates wird die Grasshopper Direct auch mehr über das kommende, völlig verrückte Sci-Fi-Actionspiel Romeo is a Dead Man zeigen.
Bei der Präsentation werdet ihr auch einen Blick hinter die Kulissen der Spielentwicklung werfen und noch nie zuvor gesehenes Gameplay sehen.
Romeo is a Dead Man wird 2026 auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da schaue ich mir lieber die Zusammenfassung hier an.
Romeo must Die, Romeo is a Dead Man…was haben sie nur alle gegen den armen Mann? 🙁