Romeo is a Dead Man: Neuigkeiten zum Spiel in der nächsten Woche

In einer Grasshopper Direct Präsentation wird es nächste Woche auch ein Update und Neuigkeiten zu Romeo is a Dead Man geben.

Grasshopper Manufacture hat heute angekündigt, die Klingen zu schärfen und das Arsenal für die dritte Ausgabe des Grasshopper Direct vorzubereiten.

Am 5. Dezember um 02:00 Uhr wird die neue Ausgabe auf dem Grasshopper Archives Channel YouTube veröffentlicht.

Neben brandneuen Updates wird die Grasshopper Direct auch mehr über das kommende, völlig verrückte Sci-Fi-Actionspiel Romeo is a Dead Man zeigen.

Bei der Präsentation werdet ihr auch einen Blick hinter die Kulissen der Spielentwicklung werfen und noch nie zuvor gesehenes Gameplay sehen.

Romeo is a Dead Man wird 2026 auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.