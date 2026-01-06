ROMEO IS A DEAD MAN: Rasante Sci‑Fi‑Action im neuen Story‑Trailer

Der Story Introduction Trailer zu ROMEO IS A DEAD MAN zeigt den gnadenlosen Einsatz von Romeo Stargazer.

ROMEO IS A DEAD MAN liefert mit dem neuen Story Introduction Trailer einen frischen Blick auf das ultra‑stylische Action‑Gameplay, das euch im kommenden Monat erwartet.

Der Clip führt euch direkt in die Rolle von Romeo Stargazer, einem FBI Space‑Time Police‑Agenten, der quer durch Zeit und Raum jagt, um die meistgesuchten Verbrecher des Universums aufzuspüren.

Die Präsentation setzt auf schnelle Bewegungen, präzise Combat‑Sequenzen und die charakteristische Inszenierung, für die ROMEO IS A DEAD MAN bereits im Vorfeld Aufmerksamkeit erzeugt.

Das Sci‑Fi‑Projekt von Grasshopper Manufacture unter der Leitung von SUDA51 kombiniert seine brutale Ästhetik mit einer temporeichen Story, die im Trailer erstmals deutlicher umrissen wird.

ROMEO IS A DEAD MAN zeigt dabei, wie der Agent seine Missionen durch verschiedene Zeitebenen verfolgt und sich mit futuristischen Waffen durch die Gegnerreihen kämpft. Der Titel erscheint am 11. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam und rückt mit jedem neuen Trailer stärker in den Fokus.