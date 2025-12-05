Romeo is a Dead Man: Release-Termin für Februar verkündet

Dank Grand Theft Auto VI erscheint Romeo is a Dead Man schon im Februar und damit früher als erwartet.

Grasshopper Manufacture hat es geschafft, das Raum-Zeit-Kontinuum zu durchbrechen, damit ihr neuestes blutiges Action-Spiel Romeo is a Dead Man früher als geplant am 11. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam herauskommt.

Romeo is a Dead Man ist die erste brandneue IP von Grasshopper und Goichi „Suda51“ Suda (No More Heroes-Trilogie, The Silver Case, Shadows of the Damned) seit mehr als fünf Jahren und verbindet die typische ultrabrutale, blutige Action, die die Spieler kennen und lieben, mit einer originellen (und völlig verrückten) Geschichte.

Nachdem er mit seiner coolen Maske „DeadGear“ dem Tod entkommen ist, macht sich der FBI-Spezialagent Romeo Stargazer auf die Jagd nach den meistgesuchten Flüchtigen im Multiversum, bewaffnet mit einem krassen Arsenal an Schusswaffen und Nahkampfwaffen.

Und als ob es nicht schon genug wäre, als DeadMan in einer seltsamen Schwebe zwischen Leben und Tod festzustecken und durch ein zerbrochenes Raum-Zeit-Kontinuum zu navigieren, muss Romeo sich auch noch mit dem plötzlichen Verschwinden seiner mysteriösen Freundin Juliet auseinandersetzen.

„Jetzt, wo wir unser Wettrennen gegen *hust* eine bestimmte zweimal verschobene Veröffentlichung im Jahr 2026 gewonnen haben, können wir unsere Karten auf den Tisch legen und bestätigen, dass wir von Anfang an nie vorhatten, im Mai zu starten“, sagte Goichi „Suda51“ Suda, Geschäftsführer/Drehbuchautor/Produzent bei Grasshopper Manufacture. „Wir verzerren die Raum-Zeit, um Romeo is a Dead Man vor seiner Veröffentlichung im kommenden Februar den letzten Schliff zu geben.“