ROMEO IS A DEAD MAN: Suda51 streicht Parieren komplett

5 Autor: , in News / ROMEO IS A DEAD MAN
Übersicht
Image: GRASSHOPPER MANUFACTURE INC.

Suda51 streicht Parieren komplett – Romeo is a Dead Man setzt voll auf Ausweichen und Tempo.

In einem neuen Entwicklergespräch erklärt Suda51, warum sein kommendes Actionspiel Romeo is a Dead Man vollständig auf Pariermechaniken verzichtet.

Schon früh in der Konzeptphase habe er entschieden, dass dieses Element nicht zu seinem bevorzugten Spielgefühl passt. Stattdessen setzt das Team auf ein System, das sich stärker auf Ausweichbewegungen und unmittelbare Reaktionen konzentriert.

Suda beschreibt, dass er persönlich nie warm geworden sei mit Momenten, in denen Spieler auf den perfekten Zeitpunkt warten müssen, um eine Aktion auszulösen. Für ihn fühle sich dieser kurze Stillstand unnatürlich an, da er in solchen Situationen instinktiv sofort eine Taste drückt und dadurch den Rhythmus verliert. Diese Haltung habe sich bereits während der Arbeit an No More Heroes 3 gefestigt, wo er das Parieren schon weitgehend zurückfahren wollte.

„Ich persönlich bin kein großer Fan von Parrys in Actionspielen. Deshalb habe ich beschlossen: Okay, wir werden in diesem Spiel keine Pariermechanik einbauen. Ich bevorzuge Ausweichmechaniken und ähnliches…“

„Beim Parieren muss man einen Moment warten. Man muss den richtigen Moment abwarten, um den Knopf zu drücken. Ich kann so lange nicht warten, ich drücke einfach den Knopf und verhaue es dann.“

„Ungefähr zur Zeit von No More Heroes 3 beschloss ich, das Parry-System auf ein Minimum zu reduzieren, wenn nicht sogar komplett abzuschaffen. Daher gibt es in diesem Spiel viel Action ohne Parieren, in rasantem Tempo und mit hohem Tempo. Nochmals: Keine Parrys.“

Aus dieser Philosophie heraus entstand die klare Entscheidung, Romeo is a Dead Man ohne jegliche Parieroption zu gestalten.

Das Ergebnis soll ein Actionspiel sein, das auf hohes Tempo, direkte Kontrolle und konstante Bewegung setzt. Die Entwickler sprechen von einem Stil, der bewusst auf Verzögerungen verzichtet und stattdessen ein durchgehend dynamisches Kampferlebnis anstrebt.

Quelle
5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 319780 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.02.2026 - 10:17 Uhr

    Finde ich ok, man muss nicht in jedem Spiel blocken, macht alles auch schneller.

    0
  4. Ralle89 80660 XP Untouchable Star 1 | 08.02.2026 - 11:04 Uhr

    Ja parieren macht viele Spiele auch schwer wenn man da immer das perfekte Timing braucht ohne fällt das weg finde ich gut.

    0
  5. hellboy 24615 XP Nasenbohrer Level 2 | 08.02.2026 - 11:42 Uhr

    Fand die Spiele von ihm immer mega interessant. Leider technisch manchmal sehr zurück. Wäre cool, wenn das mit den „neuen“ mal alles hinhaut.

    0

