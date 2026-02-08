ROMEO IS A DEAD MAN: Suda51 streicht Parieren komplett

In einem neuen Entwicklergespräch erklärt Suda51, warum sein kommendes Actionspiel Romeo is a Dead Man vollständig auf Pariermechaniken verzichtet.

Schon früh in der Konzeptphase habe er entschieden, dass dieses Element nicht zu seinem bevorzugten Spielgefühl passt. Stattdessen setzt das Team auf ein System, das sich stärker auf Ausweichbewegungen und unmittelbare Reaktionen konzentriert.

Suda beschreibt, dass er persönlich nie warm geworden sei mit Momenten, in denen Spieler auf den perfekten Zeitpunkt warten müssen, um eine Aktion auszulösen. Für ihn fühle sich dieser kurze Stillstand unnatürlich an, da er in solchen Situationen instinktiv sofort eine Taste drückt und dadurch den Rhythmus verliert. Diese Haltung habe sich bereits während der Arbeit an No More Heroes 3 gefestigt, wo er das Parieren schon weitgehend zurückfahren wollte.

„Ich persönlich bin kein großer Fan von Parrys in Actionspielen. Deshalb habe ich beschlossen: Okay, wir werden in diesem Spiel keine Pariermechanik einbauen. Ich bevorzuge Ausweichmechaniken und ähnliches…“ „Beim Parieren muss man einen Moment warten. Man muss den richtigen Moment abwarten, um den Knopf zu drücken. Ich kann so lange nicht warten, ich drücke einfach den Knopf und verhaue es dann.“ „Ungefähr zur Zeit von No More Heroes 3 beschloss ich, das Parry-System auf ein Minimum zu reduzieren, wenn nicht sogar komplett abzuschaffen. Daher gibt es in diesem Spiel viel Action ohne Parieren, in rasantem Tempo und mit hohem Tempo. Nochmals: Keine Parrys.“

Aus dieser Philosophie heraus entstand die klare Entscheidung, Romeo is a Dead Man ohne jegliche Parieroption zu gestalten.

Das Ergebnis soll ein Actionspiel sein, das auf hohes Tempo, direkte Kontrolle und konstante Bewegung setzt. Die Entwickler sprechen von einem Stil, der bewusst auf Verzögerungen verzichtet und stattdessen ein durchgehend dynamisches Kampferlebnis anstrebt.