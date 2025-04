Rooftops & Alleys: The Parkour Game: Im Juni wird Parkour gelaufen

Image: Shine Group and Radical Theory

Der frisch gegründete Indie-Publisher Radical Theory hat sich kürzlich mit ML MEDIA und der Shine Group zusammengetan, um Rooftops & Alleys The Parkour Game zu veröffentlichen.

Nach einer erfolgreichen Steam Early Access-Phase mit über 150.000 verkauften Exemplaren freut sich das Team, die 1.0-Version des Spiels am 17. Juni 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Steam zu veröffentlichen.

Die Vollversion des Spiels wird eine Menge neuer Inhalte und Verbesserungen mit sich bringen, darunter einen neuen Online-Spielmodus, eine brandneue Karte, neue Herausforderungen, ein vollständiges Fortschrittssystem, Anpassungsoptionen, einen Fotomodus und mehr!

Rooftops & Alleys ist mehr als nur ein Spiel über Parkour und Freerunning. Es geht um den Adrenalinschub, den ihr bekommt, wenn ihr eine unmögliche Trickkombination landet, der Schwerkraft trotzt und euch fühlt, als würdet ihr fliegen … bis ihr mit dem Gesicht voran in eine dunkle Gasse 30 Meter unter euch stürzt.

Erkundet alleine oder mit euren Freunden riesige, parkourtaugliche Karten in völliger Freiheit. Erreicht jeden Winkel eures Spielplatzes, um versteckte Spots zu entdecken – Zeitrennen, Trick-Herausforderungen und mehr! Im Mehrspielermodus könnt ihr euch in Spielmodi wie TAG, Capture the Flag, Trick Battles stürzen oder einfach mit euren Freunden freerammen!

Features

Erforscht riesige, einzigartige, vertikale Parkour-Umgebungen

Entdeckt, lernt und meistert jeden Trick, jede Bewegung und ihre endlosen Kombinationsmöglichkeiten

Ruft eure Taube herbei, um neue Gebiete zu entdecken, schnell zu reisen und eure Routen zu planen

Jede Menge Herausforderungen und Spielmodi – allein oder mit Freunden (TAG, Capture the Flag, Trick Battles und mehr)

Schaltet über 100 Anpassungsoptionen für dich und deine Taube frei