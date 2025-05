Rooftops & Alleys: The Parkour Game: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Image: Shine Group and Radical Theory

Im kommentierten Gameplay-Trailer zeigt euch der Entwickler die spielerischen Möglichkeiten in Rooftops & Alleys: The Parkour Game.

Der frisch gegründete Indie-Publisher RADICAL THEORY hat sich kürzlich mit ML MEDIA und SHINE GROUP zusammengetan, um das Spiel Rooftops & Alleys The Parkour Game zu veröffentlichen.

Nach einer erfolgreichen einjährigen Steam Early Access-Phase und fast 200.000 verkauften Exemplaren wird das von Solo-Entwickler Michel Losch entwickelte Spiel am 17. Juni 2025 für PlayStation 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Werft einen Blick in den actiongeladenen offiziellen Gameplay-Trailer, der so ziemlich alles zeigt, was ihr von diesem Spiel erwarten könnt.