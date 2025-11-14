Rooftops & Alleys: The Parkour Game: Physische Dual Pack Edition erhältlich

Rooftops & Alleys gibt es jetzt als physische Dual Pack Edition für PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S

Das Parkour-Spiel Rooftops & Alleys ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch in einer speziellen physischen Edition von Microids erhältlich.

Das Spiel wurde von ML Media entwickelt und von Shine Research und Radical Theory veröffentlicht.

Diese exklusive physische „Dual Pack“-Edition enthält eine zusätzliche Kopie des Spiels, sodass ihr einen Freund einladen könnt, euch auf eurem Abenteuer zu begleiten, zu rennen, zu springen und gemeinsam neue Höhen zu erreichen, während ihr gewagte Tricks ausführt.

Außerdem habt ihr die einzigartige Ehre, als Taube zu spielen (aber das ist eine andere Geschichte).

Die zusätzliche Kopie wird als physische Version für PlayStation 5 und als digitale Version für Nintendo Switch und Xbox Series bereitgestellt.

Rooftops & Alleys ist jetzt in der Dual Pack Edition für PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series erhältlich.