ROUTINE: Launch-Trailer zum Xbox Game Pass-Horror

Raw Fury veröffentlicht lang erwarteten Sci-Fi-Horror ROUTINE für Xbox Game Pass und Steam!

Der schwedische Indie-Spielepublisher Raw Fury und der britische Entwickler Lunar Software haben ihr Science-Fiction-Horror-Spiel ROUTINE weltweit veröffentlicht.

Das Spiel ist für Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud und Steam verfügbar. ROUTINE unterstützt auch Xbox Play Anywhere und ist für Xbox Handheld optimiert.

ROUTINE ist ein Science-Fiction-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive, angesiedelt auf einer verlassenen Mondbasis, deren dunkle Korridore zum Erkunden und Untersuchen einladen – während eine unbekannte Bedrohungen im Schatten lauert.

In einer Retro-Analog-Zukunft, geprägt von der Technik der 80er Jahre, entfaltet ROUTINE seine Geschichte auf einer verstummten Mondbasis.

Die Suche nach der Ursache dieser unheimlichen Stille führt in Konfrontation mit einem Gegner, der den Eindringling selbst für die größte Bedrohung hält – und öffnet zugleich den Weg in noch tiefere, unbekannte Abgründe.

ROUTINE Key Features

Düsterer Retro-Futurismus: Die Korridore führen durch gespenstische Einkaufszonen und zerfallende Wohnräume.

Die Korridore führen durch gespenstische Einkaufszonen und zerfallende Wohnräume. Immersives Spielerlebnis: Körperwahrnehmung, realistische Sounds und minimalistisches Interface verschmelzen zu packender Atmosphäre.

Körperwahrnehmung, realistische Sounds und minimalistisches Interface verschmelzen zu packender Atmosphäre. Unverzichtbare Ausrüstung: Das Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.) ist der Schlüssel zu wichtigen Terminals, Navigationshilfe und Informationsquellen zugleich.

Das Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.) ist der Schlüssel zu wichtigen Terminals, Navigationshilfe und Informationsquellen zugleich. Überleben im Schatten: Zwischen Flucht, Versteck und Kampf wird das C.A.T. zur letzten Hoffnung.

ROUTINE ist ab sofort für Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud und Steam verfügbar.

Den brandneuen Launch-Trailer zum Titel gibt es hier: