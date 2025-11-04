ROUTINE: Lunar-Horror in neuer Xbox Game Pass-Dimension

ROUTINE bringt euch mit dem C.A.T. Ultraview Module in die einsame, gefährliche Welt einer Mondbasis.

Mit ROUTINE erwartet euch ein packendes First-Person-Sci-Fi-Horror-Spiel, das auf einer verlassenen Mondbasis spielt.

Die Entwickler lassen sich von der Ästhetik der 1980er-Jahre inspirieren, um eine futuristische Welt zu erschaffen, die zugleich vertraut und unheimlich wirkt. In ROUTINE sind Stille und Einsamkeit eure größten Feinde, während ihr versucht, die Ereignisse vor eurer Ankunft auf der Basis zu rekonstruieren und gleichzeitig tödlichen Bedrohungen zu entkommen.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem neu vorgestellten C.A.T. Ultraview Module, einem vielseitigen Werkzeug, das Elemente eines Camcorders und eines Radar-Geräts kombiniert.

Dieses Modul ist essenziell, um die Geheimnisse der Mondbasis zu erkunden und den Gefahren zu entgehen. Spielerinnen und Spieler müssen es geschickt einsetzen, um Hinweise zu sammeln und die Bedrohungen, die die Basis heimsuchen, zu überleben.

ROUTINE erscheint am 4. Dezember 2025 für PC (Steam und Xbox auf PC) sowie für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox Cloud, inklusive Xbox Game Pass am ersten Tag. Das Spiel verspricht intensive Horror-Atmosphäre, anspruchsvolles Erkunden und spannende Überlebensmechaniken auf einer verlassenen Mondstation.