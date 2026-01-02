ROUTINE: Mass Effect‑Legende kürt das Horrorspiel zu seinem GOTY 2025

Image: Raw Fury

Casey Hudson lobt ROUTINE als sein persönliches Spiel des Jahres 2025.

Casey Hudson, CEO und Director bei Arcanaut Studios und früherer BioWare‑Chef sowie Director von Star Wars: KOTOR und der Mass‑Effect‑Trilogie, hat ROUTINE auf dem PC abgeschlossen und bezeichnet den Titel als sein persönliches Spiel des Jahres 2025.

Er hebt die eindrucksvolle Atmosphäre, das starke Environment‑Art‑Design und die intensive Audiokulisse hervor, die ihn mehrfach erschreckt haben und das Spielerlebnis prägen.

Hudson gratuliert Lunar Software, einem kleinen Team, das über viele Jahre an ROUTINE gearbeitet hat und laut seiner Aussage etwas Besonderes geschaffen hat. Die Anerkennung eines so renommierten Entwicklers rückt das Projekt erneut in den Fokus und unterstreicht die Wirkung des Horrortitels, der durch seine Präsentation und Stimmung überzeugt.

  2. Katanameister 284000 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.01.2026 - 18:40 Uhr

    Mich hat es nicht so abgeholt, obwohl ich sagen muss, dass die Atmosphäre schon mal was anderes war.

  4. hellboy 17085 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 02.01.2026 - 18:47 Uhr

    Cool, wieder ein Spiel auf der Liste. Oh man, die Zeit…

  5. Ralle89 57240 XP Nachwuchsadmin 7+ | 02.01.2026 - 19:35 Uhr

    Habe es nicht angespielt wollte erst Test lesen aber wenn viele sagen es ist langweilig dann spare ich mir das

  6. Toxic Growler 23630 XP Nasenbohrer Level 2 | 02.01.2026 - 19:35 Uhr

    Ist an mir schön vorbei gegangen, weil ich keine Windeln mehr habe und Beruhigungsmittel um solche Spiele zu spielen.

