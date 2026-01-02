ROUTINE: Mass Effect‑Legende kürt das Horrorspiel zu seinem GOTY 2025

Casey Hudson, CEO und Director bei Arcanaut Studios und früherer BioWare‑Chef sowie Director von Star Wars: KOTOR und der Mass‑Effect‑Trilogie, hat ROUTINE auf dem PC abgeschlossen und bezeichnet den Titel als sein persönliches Spiel des Jahres 2025.

Er hebt die eindrucksvolle Atmosphäre, das starke Environment‑Art‑Design und die intensive Audiokulisse hervor, die ihn mehrfach erschreckt haben und das Spielerlebnis prägen.

Hudson gratuliert Lunar Software, einem kleinen Team, das über viele Jahre an ROUTINE gearbeitet hat und laut seiner Aussage etwas Besonderes geschaffen hat. Die Anerkennung eines so renommierten Entwicklers rückt das Projekt erneut in den Fokus und unterstreicht die Wirkung des Horrortitels, der durch seine Präsentation und Stimmung überzeugt.