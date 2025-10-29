ROUTINE: Release-Termin zum Xbox Game Pass-Spiel

3 Autor: , in News / ROUTINE
ROUTINE: Albtraum im Retro-Mondschein! Sci-Fi-Horror auf dem Mond erscheint am 4. Dezember für PC und im Xbox Game Pass.

Mit ROUTINE erscheint am 4. Dezember ein atmosphärischer First-Person-Horror für Steam und Xbox, der Spieler in eine verlassene Mondbasis entführt.

Das Spiel orientiert sich an einer Zukunftsvision der 1980er Jahre und kombiniert klassische Science-Fiction-Ästhetik mit psychologischem Nervenkitzel. Die Handlung führt durch verlassene Einkaufszonen und verfallene Wohnbereiche, in denen die Spieler versuchen, die geheimnisvollen Ereignisse zu rekonstruieren, die sich vor ihrer Ankunft zugetragen haben.

Doch die Suche nach Antworten wird zunehmend gefährlich, da eine bedrohliche Präsenz in der Basis lauert und den Spieler als Eindringling wahrnimmt. Mit jeder Entdeckung öffnen sich neue Fragen, und der einzige Ausweg liegt im Voranschreiten.

ROUTINE wird als Day-One-Titel im Xbox Game Pass verfügbar sein und verbindet klaustrophobische Spannung mit dem ästhetischen Charme retrofuturistischer Technik, um ein intensives Spielerlebnis im Stil klassischer Sci-Fi-Horrorfilme zu schaffen.

3 Kommentare Added

  1. Robilein 1173390 XP Xboxdynasty Legend Gold | 29.10.2025 - 10:05 Uhr

    Sehr sehr interessanter Titel. Ein bisschen Deliver Us the Moon, ein bisschen SOMA, ein bisschen Alien Isolation. Gefällt mir richtig gut. Freue mich drauf🙂

    0
  2. Katanameister 232280 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.10.2025 - 10:12 Uhr

    Und wieder ein kreativer Titel für den Pass, bin echt überfordert mit der Masse an Spielen.

    1
  3. Ash2X 300380 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 29.10.2025 - 10:37 Uhr

    Die Release-Dichte im Gamepass ist schon die letzten Wochen heftig gewesen und es hört nicht auf…
    Ich bin immer noch sauer wegen der Preiserhöhung, aber immerhin liefern sie gerade äußerst heftig.

    0

