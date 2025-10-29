ROUTINE: Release-Termin zum Xbox Game Pass-Spiel

ROUTINE: Albtraum im Retro-Mondschein! Sci-Fi-Horror auf dem Mond erscheint am 4. Dezember für PC und im Xbox Game Pass.

Mit ROUTINE erscheint am 4. Dezember ein atmosphärischer First-Person-Horror für Steam und Xbox, der Spieler in eine verlassene Mondbasis entführt.

Das Spiel orientiert sich an einer Zukunftsvision der 1980er Jahre und kombiniert klassische Science-Fiction-Ästhetik mit psychologischem Nervenkitzel. Die Handlung führt durch verlassene Einkaufszonen und verfallene Wohnbereiche, in denen die Spieler versuchen, die geheimnisvollen Ereignisse zu rekonstruieren, die sich vor ihrer Ankunft zugetragen haben.

Doch die Suche nach Antworten wird zunehmend gefährlich, da eine bedrohliche Präsenz in der Basis lauert und den Spieler als Eindringling wahrnimmt. Mit jeder Entdeckung öffnen sich neue Fragen, und der einzige Ausweg liegt im Voranschreiten.

ROUTINE wird als Day-One-Titel im Xbox Game Pass verfügbar sein und verbindet klaustrophobische Spannung mit dem ästhetischen Charme retrofuturistischer Technik, um ein intensives Spielerlebnis im Stil klassischer Sci-Fi-Horrorfilme zu schaffen.