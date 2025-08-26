ROUTINE: Schockierendes Gameplay aus dem Survival-Horror-Spiel

Lunar Software zeigt erstmals Gameplay aus dem Survival-Horror-Titel Routine – Veröffentlichung für Xbox, Game Pass und PC bestätigt!

Routine ist ein First-Person-Survival-Horror-Spiel, das von Lunar Software entwickelt wird und Ende 2025 für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass und PC (Steam) erscheinen soll.

Das Spiel versetzt euch auf eine verlassene Mondbasis, die von einer düsteren und bedrohlichen Atmosphäre geprägt ist. Ihr erkundet die Umgebung mithilfe eines taktilen Technologie-Systems, das euch dabei unterstützt, euch gegen unbekannte Gefahren zu behaupten und lebend zu entkommen.

Die Spielwelt ist inspiriert von einer retro-futuristischen Ästhetik, die sich an der Technik und dem Design der 1980er Jahre orientiert. Ihr übernehmt die Rolle eines einsamen Erkunders, der herausfinden muss, warum die Station verstummt ist. Dabei werdet ihr von einer feindlichen Präsenz verfolgt, die euch als Bedrohung wahrnimmt.

Ein zentrales Spielelement ist das sogenannte Cosmonaut Assistance Tool (C.A.T.), mit dem ihr Terminals bedienen, Hinweise entschlüsseln und euch durch die Umgebung navigieren könnt. Das Spiel setzt auf volle Körperwahrnehmung, eine minimalistische Benutzeroberfläche und die Verwendung von diegetischem Sound, wodurch alle Geräusche direkt aus der Spielwelt stammen.

Routine wurde ursprünglich bereits 2012 angekündigt und galt lange als eines der geheimnisvollsten Indie-Horrorprojekte. Nach Jahren der Stille wurde das Spiel nun im Rahmen der Gamescom 2025 erneut vorgestellt und mit einem festen Veröffentlichungszeitraum versehen.