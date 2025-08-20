ROUTINE: Sci-Fi-Horrorspiel erscheint direkt im Xbox Game Pass

7 Autor: , in News / ROUTINE
Übersicht

Sci-Fi-Horrorspiel ROUTINE soll Ende 2025 für Xbox-Plattformen und Steam auf den Markt kommen. Dazu erscheint es im Xbox Game Pass!

Während der Gamescom Opening Night Live 2025 kündigten der schwedische Indie-Game-Publisher Raw Fury und der britische Entwickler Lunar Software an, dass ihr mit Spannung erwartetes, atmosphärisches Sci-Fi-Horrorspiel ROUTINE Ende 2025 auf Steam und für Xbox-Plattformen als Day-One-Game-Pass-Titel erscheinen wird.

Diejenigen, die keine Angst davor haben, das Unbekannte zu erforschen, können sich das Spiel schon jetzt auf Steam und Xbox wünschen.

ROUTINE spielt in einer retro-analogen Zukunft, die von der Technologie der 80er Jahre inspiriert ist, und stellt die Spieler vor die Aufgabe, die Mondbasis zu erforschen, um Antworten auf die Frage zu finden, warum die Basis still geworden ist, wobei sie einem Feind gegenüberstehen, der sich sicher ist, dass sie die Hauptbedrohung sind. Doch die Entdeckungen, die sie machen, führen nur zu noch größeren Unbekannten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ROUTINE

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Mr Poppell 88720 XP Untouchable Star 4 | 20.08.2025 - 10:52 Uhr
      Antwort auf DennisG89

      Seh ich auch so, aber gezeigte sieht richtig gut aus. Vielleicht wage ich mal einen Versuch 🤔😅

      0
  3. Knappe 04 95405 XP Posting Machine Level 3 | 20.08.2025 - 09:51 Uhr

    Das werde ich auf jeden Fall im Pass zocken, der Trailer macht jetzt schon Lust auf mehr.

    0
  4. de Maja 290995 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.08.2025 - 10:00 Uhr

    Raw Fury hat als Publisher so einige kleine Perlen an der Hand.
    Besser als so manch Triple A.

    0
  5. RS85 78460 XP Tastenakrobat Level 4 | 20.08.2025 - 10:14 Uhr

    Das spiel ROUTINE sieht sogar richtig gut aus und das D1 im GP💚sehr stark💪wird aufjedenfall gezockt wenn es verfügbar ist🎮😁👌.

    0

Hinterlasse eine Antwort