ROUTINE: Sci-Fi-Horrorspiel erscheint direkt im Xbox Game Pass

Sci-Fi-Horrorspiel ROUTINE soll Ende 2025 für Xbox-Plattformen und Steam auf den Markt kommen. Dazu erscheint es im Xbox Game Pass!

Während der Gamescom Opening Night Live 2025 kündigten der schwedische Indie-Game-Publisher Raw Fury und der britische Entwickler Lunar Software an, dass ihr mit Spannung erwartetes, atmosphärisches Sci-Fi-Horrorspiel ROUTINE Ende 2025 auf Steam und für Xbox-Plattformen als Day-One-Game-Pass-Titel erscheinen wird.

Diejenigen, die keine Angst davor haben, das Unbekannte zu erforschen, können sich das Spiel schon jetzt auf Steam und Xbox wünschen.

ROUTINE spielt in einer retro-analogen Zukunft, die von der Technologie der 80er Jahre inspiriert ist, und stellt die Spieler vor die Aufgabe, die Mondbasis zu erforschen, um Antworten auf die Frage zu finden, warum die Basis still geworden ist, wobei sie einem Feind gegenüberstehen, der sich sicher ist, dass sie die Hauptbedrohung sind. Doch die Entdeckungen, die sie machen, führen nur zu noch größeren Unbekannten.