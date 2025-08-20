ROUTINE: Sci-Fi-Horrorspiel erscheint direkt im Xbox Game Pass

Während der Gamescom Opening Night Live 2025 kündigten der schwedische Indie-Game-Publisher Raw Fury und der britische Entwickler Lunar Software an, dass ihr mit Spannung erwartetes, atmosphärisches Sci-Fi-Horrorspiel ROUTINE Ende 2025 auf Steam und für Xbox-Plattformen als Day-One-Game-Pass-Titel erscheinen wird.
Diejenigen, die keine Angst davor haben, das Unbekannte zu erforschen, können sich das Spiel schon jetzt auf Steam und Xbox wünschen.
ROUTINE spielt in einer retro-analogen Zukunft, die von der Technologie der 80er Jahre inspiriert ist, und stellt die Spieler vor die Aufgabe, die Mondbasis zu erforschen, um Antworten auf die Frage zu finden, warum die Basis still geworden ist, wobei sie einem Feind gegenüberstehen, der sich sicher ist, dass sie die Hauptbedrohung sind. Doch die Entdeckungen, die sie machen, führen nur zu noch größeren Unbekannten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
ist jetzt nichts für mich, viel zu stressig 🙂
Seh ich auch so, aber gezeigte sieht richtig gut aus. Vielleicht wage ich mal einen Versuch 🤔😅
Sieht sehr cool aus, gut Atmosphäre bislang…
Das werde ich auf jeden Fall im Pass zocken, der Trailer macht jetzt schon Lust auf mehr.
Raw Fury hat als Publisher so einige kleine Perlen an der Hand.
Besser als so manch Triple A.
Das spiel ROUTINE sieht sogar richtig gut aus und das D1 im GP💚sehr stark💪wird aufjedenfall gezockt wenn es verfügbar ist🎮😁👌.
Im Game Pass ist das sicher mal einen Versuch wert.