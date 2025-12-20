ROUTINE: Xbox Game Pass-Horror wird von Kritikern gefeiert

Mit dem neuen Accolades-Trailer rückt ROUTINE erneut in den Fokus. Das First-Person-Sci-Fi-Horrorspiel ist ab sofort verfügbar und kann direkt über den Xbox Game Pass gespielt werden.

Der Titel erscheint auf Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Gaming sowie auf Steam und unterstützt zusätzlich Xbox Play Anywhere sowie Xbox Handheld Optimization. Damit ist ROUTINE plattformübergreifend im Xbox-Ökosystem spielbar und flexibel zugänglich.

ROUTINE versetzt euch auf eine verlassene Mondbasis, deren Design stark von einer futuristischen 80er-Jahre-Vision geprägt ist. Neonlicht, analoge Technik und retrofuturistische Architektur bestimmen die Atmosphäre.

Ihr erkundet verfallene Wohnbereiche, leere Einkaufszentren und verlassene Anlagen, während ihr versucht, die Ereignisse zu rekonstruieren, die sich vor eurer Ankunft abgespielt haben. Die Spielwelt erzählt ihre Geschichte vor allem über Umgebung, Details und subtile Hinweise.

Im Zentrum steht psychologischer Horror statt Dauer-Action. Die Bedrohung ist stets präsent, denn der Gegner betrachtet euch nicht als Eindringling, sondern als Gefahr. Dieses Spannungsfeld sorgt für permanente Unsicherheit und verstärkt das Gefühl von Isolation und Ausgeliefertsein.

ROUTINE setzt dabei auf langsames Erkunden, dichte Atmosphäre, minimalistisches Interface und gezielte Schockmomente, die besonders Fans von Survival-Horror und Sci-Fi-Games ansprechen sollen.

Der Accolades-Trailer hebt nun die positive Resonanz hervor und unterstreicht, dass ROUTINE vorwiegend für seine Stimmung, sein einzigartiges Setting und seine kompromisslose Horror-Inszenierung gelobt wird.