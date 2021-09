Rover Mechanic Simulator: Mars-Rover-Ingenieure basteln ab heute auf Xbox

Rover Mechanic Simulator wurde von dem polnischen Studio Pyramid Games S.A. entwickelt und bereits im November 2020 für PC veröffentlicht. Der Titel ist ab sofort für Xbox One und Xbox Series X erhältlich.

Seht euch den Launch Trailer für Rover Mechanic Simulator auf Xbox an:

In Rover Mechanic Simulator bekommt ihr einen Vorgeschmack darauf, wie es ist, auf der ersten Marskolonie zu leben und dort als Mechaniker zu arbeiten, der für die Reparatur und Wartung von Mars-Rovern zuständig ist.

Im Kern des Spiels geht es darum, verschiedene Aufgaben zu erfüllen: Nachdem ihr euch in ein bestimmtes mechanisches Problem eingearbeitet haben, wird von euch erwartet, dass ihr eine Analyse durchführt, eine Lösung findet und dann einen kompletten Reparaturvorgang durchführt.

Ab und zu könnt ihr mit einem 3D-Drucker basteln, der euch ein bestimmtes Teil herstellt, das ihr für eure aktuelle Mission benötigt. Darüber hinaus ist das Spiel selbst mit versteckten Retro-Minispielen durchsetzt.

Das Spiel enthält mehrere bekannte Rover-Typen, die Raumfahrt-Enthusiasten sicherlich wiedererkennen werden, darunter Sojourner, Curiosity, Opportunity und Spirit, sowie einen Roboter-Hubschrauber: Ingenuity. Jedes der Modelle wurde dank der technischen Dokumente der NASA originalgetreu nachgebaut. Diese Akribie führte dazu, dass allein für den Curiosity-Rover insgesamt 437 Einzelteile gerendert wurden.

„Unser Spiel kombiniert ein entspannendes Gameplay mit pädagogischen Elementen. Die einzelnen Fahrzeugmodelle zeigen einen hohen Grad an Realismus im Spiel. Unsere Künstler haben mehrere Monate damit verbracht, die tatsächliche NASA-Ausrüstung zu studieren, um sie so originalgetreu wie möglich nachzubilden. Natürlich mussten wir uns einige Freiheiten nehmen, damit das Spiel Spaß macht. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass die Rover im echten Leben nur für Einwegfahrten ausgelegt sind. In unserem Spiel ist es jedoch möglich, sie zu reparieren und wieder voll funktionsfähig zu machen, also haben wir zum Beispiel Bolzen durch Schrauben ersetzt, um dies zu ermöglichen.“, sagte CEO Jacek Wyszyński von Pyramid Games.