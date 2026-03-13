Rovers‘ Tale: LAIKA-Programm schenkt alten Hunden ein neues Leben

Team17 und Observer Interactive geben mit einem frischen Trailer erstmals tiefere Einblicke in die Hintergrundgeschichte von Rover’s Tale.

Das Metroidvania, das zuvor unter dem Namen Good Boy bekannt war, rückt die Rovers in den Mittelpunkt, deren Bewusstsein durch das LAIKA Programm in neue Körper übertragen wurde. Dadurch erhalten die einstigen Hunde ein zweites Leben als unermüdliche Weltraumforscher, die auf Terra II einer geheimnisvollen Anomalie auf den Grund gehen.

Auf dem Planeten entfaltet sich eine vertraute, aber zugleich fremdartige Welt, die von lebendigen Ökosystemen geprägt ist. Die Reise führt durch dichte Wälder, übelriechende Sümpfe und eisige Höhen, während Upgrades und die Fähigkeiten gefangener Kreaturen genutzt werden, um neue Wege zu erschließen.

Rover’s Tale setzt auf ein Zusammenspiel aus Werkzeugen, Kreaturenkräften und stetigem Fortschritt, der den Zugang zu weiteren Regionen ermöglicht.

Im Zentrum der Handlung steht ein menschlicher Forscher, der nach einer holprigen Landung ein S.O.S aussendet und damit einen ruhenden LAIKA Rover aktiviert. Die Beziehung zwischen dem Menschen und den Rovers entwickelt sich im Verlauf der Geschichte weiter, da der Forscher mit Hilfe seiner tierischen Begleiter Selbstvertrauen gewinnt und einem festen Tagesrhythmus folgt, der sich im Laufe des Abenteuers verändert.

Während der Erkundung begegnet ihr weiteren Rovers, die durch das Rebooten wieder zu treuen Gefährten werden. Ihre Erinnerungsbänder enthüllen Stück für Stück ihre Vergangenheit und belohnen abgeschlossene Aufgaben mit besonderen Upgrades. Gleichzeitig warten in den Tiefen von Terra II uralte Tempel und weit verzweigte Höhlen, die Hinweise auf die früheren Bewohner des Planeten liefern.

Rover’s Tale legt zudem Wert auf Individualisierung. Neue Werkzeuge, Fanggeräte und kosmetische Anpassungen erweitern die Fähigkeiten des eigenen Rovers und machen ihn zu einem unverwechselbaren Begleiter.

Die Demo zu Rover’s Tale ist bereits auf Steam spielbar. Das Spiel wird für Konsolen und PC erscheinen.