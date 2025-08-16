Rue Valley: Narratives RPG kooperiert mit Movember für mentale Gesundheit

Narratives RPG Rue Valley kooperiert mit Movember für mentale Gesundheit – Die höchstpersönliche Geschichte erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch!

Owlcat Games und Emotion Spark Studio haben bekannt gegeben, dass sie für das narrative RPG Rue Valley eine Partnerschaft mit der führenden Wohltätigkeitsorganisation für Männergesundheit, Movember, eingegangen sind.

Die Kooperation soll aufzeigen, wie die immersive Kraft von Videospielen genutzt werden kann, um mentale Gesundheit auf neue Art und Weise darzustellen.

„Wir sind extrem stolz darauf, mit dem Movember-Team zusammenarbeiten zu können”, erklärt Marko Smiljanić, Creative Director bei Emotion Spark Studio. „Die Partnerschaft hilft uns dabei, das Thema mentale Gesundheit in verantwortungsvoller Form anzugehen und Movembers Expertise zu nutzen, damit sich unsere Geschichte authentisch anfühlt.“

Die Kollaboration profitiert von der jeweiligen Stärke der einzelnen Partner: Entwickler Emotion Spark liefert die kreative Version, Movember die Führungsrolle in der Welt der Männergesundheit.

Gemeinsam wollen sie wichtige Diskussionen anstoßen und Themen wie Therapie, Verbundenheit und emotionales Wohlbefinden normalisieren – besonders bei jungen Männern, die sich von der unbeständigen modernen Welt unter Druck gesetzt fühlen.

Die wichtigsten Punkte der Kollaboration:

Die Spieler da abholen, wo sie sind: Gaming ist ein familiärer, nicht-medizinischer Raum und Rue Valley bietet eine natürliche Herangehensweise an das Thema mentale Gesundheit.

Gaming für Verbundenheit und Heilung: Die dynamische Erzählung und überzeugenden Charaktere leiten Spieler dazu an, nachzudenken und bedeutungsvolle Gespräche zu führen.

Therapie normalisieren: Rue Valleys behutsame Herangehensweise ans Storytelling zeigt Spielern auf schonende und immersive Art und Weise, wie sich Therapie anfühlen kann.

Durchschnittlich stirbt jede Minute des Tages ein Mann auf der Welt durch Suizid. Movember und das Team von Rue Valley sind der Überzeugung, dass Medien wie Videospiele eine sichere Umgebung für Leute darstellen, um sich mit ihren mentalen Problemen auseinanderzusetzen, dabei helfen, Menschen aus der Isolation zu holen und dazu zu inspirieren, sich Hilfe zu suchen.

Tom Mulvaney von Movember: “Es ist uns wichtig, junge Männer dort abzuholen, wo sie sind und mit ihnen und ihren Communitys auf innovative Wese zusammenzuarbeiten, um ihre mentale Gesundheit zu verbessern.

Diese Kollaboration ist eine großartige Gelegenheit, um junge Männer an der Schnittstelle von Gaming und mentaler Gesundheit anzusprechen und ihnen dabei zu helfen, mit Stressoren besser klarzukommen – sowohl ingame als auch in der analogen Welt.“

Rue Valley ist eine höchst persönliche Erzählung über die Suche eines Mannes nach Selbsterkenntnis und Belastbarkeit, während er versucht, aus seiner mysteriösen Zeitschleife zu entkommen.

Jeder Tag ist ein erneuter Kampf gegen die Schatten seiner Psyche. Auf seiner Reise trifft er eine Reihe faszinierender Charaktere, die alle mit ihren eigenen emotionalen Lasten zu kämpfen haben und deckt tiefergehende Geheimnisse auf, als er sie näher kennenlernt.

Rue Valley erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.